رئيس ديوان المحاسبة يلتقي نقيب الصحفيين الأردنيين

7 ثواني ago
رئيس ديوان المحاسبة يلتقي نقيب الصحفيين الأردنيين

وطنا اليوم:أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، خلال لقائه نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني، أمس الاثنين، أن الديوان يعمل بأعلى درجات المهنية للحفاظ على المال العام وصون المؤسسات وحمايتها، مشيرًا إلى أن التقارير التي يصدرها الديوان تأتي في إطار رسالته الرقابية لتعزيز النزاهة والشفافية وحماية مقدرات الدولة، مبيناً أن الديوان سيطلق قريباً هوية رقمية جديدة تعكس القيم المؤسسية والحداثة في تدقيق القطاع العام.
وكشف الحمادين أن التقرير السنوي المقبل للديوان سيتضمن محوراً يتناول البلديات، والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 50% فأكثر، والوزارات والدوائر الحكومية، مع الإشارة الى موضوع الإعلانات البلدية والقضائية المنشورة في الصحف، وذلك بما ينسجم مع أحكام القانون ويضمن عدالة التوزيع وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
من جانبه قال نقيب الصحفيين المومني إن ديوان المحاسبة يقوم بدور رقابي مهم على المال العام ويحظى بتقدير المواطنين، مؤكدًا حرص النقابة على تعزيز التعاون معه بما يخدم المصلحة العامة ويصون حرية الإعلام.
وأضاف المومني أن النقابة معنية بدعم حرية الإعلام في ممارسة الرقابة المسؤولة بعيدًا عن أي ابتزاز أو ممارسات غير مهنية.
وحضر اللقاء من جانب النقابة، نائب النقيب الزميل عوني الداوود، وأعضاء المجلس الزملاء راشد العساف، محمد الزيود، موفق كمال.


