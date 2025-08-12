تأجيل مباريات دوري الناشئين لكرة القدم بسبب ارتفاع درجة الحرارة

وطنا اليوم:قرر اتحاد كرة القدم، تأجيل مباريات دوري الناشئين تحت سن 15، بسبب ما تشهده المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة.

وخاطب اتحاد كرة القدم أندية النخبة ومختلف الدرجات، لإبلاغها بتأجيل المباريات اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا التأجيل حتى إشعار أخر، يأتي حفاظا على سلامة اللاعبين في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.