بدء اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية – المصرية برئاسة حسان ومدبولي

40 ثانية ago
بدء اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية – المصرية برئاسة حسان ومدبولي

وطنا اليوم:بدأت الثلاثاء اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية – المصرية في دورتها الثالثة والثلاثين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
واستقبل حسان في دار رئاسة الوزراء نظيره مدبولي، قبيل ترؤسهما اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية – المصرية في دورتها الثَّالثة والثلاثين.
وتعقد الدورة الثالثة والثلاثون للجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة برئاسة حسَّان ومدبولي، التي انطلقت اجتماعاتها التحضيرية الأحد.
وتتناول الاجتماعات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والتجارة، والتعاون السياسي، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


