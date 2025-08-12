بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

اللباس الشرعي بين الاعتدال والتمييع

41 ثانية ago
اللباس الشرعي بين الاعتدال والتمييع

كتبت الدكتوره هند جمال الضمور رئيسة قسم الشؤون النسائية/الكرك
…اللباس الشرعي للمرأة المسلمة ليس مجرد مظهر خارجي، بل هو التزام شرعي يعكس مقاصد الدين في الستر والعفاف. وهو اللباس الذي يستر العورة، ويكون واسعًا غير شفاف، لا يصف حجم الجسم، ولا يحمل صفات التشبه بالرجال أو بالكافرات، ولا يكون مطيبًا يجلب الأنظار.

والاعتدال في اللباس يعني التوسط بين الإفراط والتفريط، فلا يكون ضيقًا يصف ولا فضفاضًا مبالغًا فيه إلى حد يسبب الإحراج أو يمنع الراحة، ولا يكون مزخرفًا أو مزينًا بألوان صارخة تثير الانتباه.
فالاعتدال هو أن يجتمع الستر مع الجمال البسيط، وأن يظل اللباس أداة طاعة لا وسيلة فتنة.

أما التمييع، فهو تجاوز حدود الشرع في اللباس، كأن يكون ضيقًا جدًا، أو شفافًا، أو مزخرفًا بما يلفت النظر، أو فيه تشبه بألبسة الرجال أو الكافرات، أو مطيبًا يثير الانتباه.
هذا التمييع يفرغ الحجاب من معناه، ويحوّله من عبادة إلى مجرد زي فاقد لجوهره.

إن الحجاب الشرعي ليس قيدًا، بل هو حماية وكرامة، ووسيلة لحفظ المجتمع من الانحراف، وصون المرأة من أعين المتربصين. فالاعتدال فيه هو صمام الأمان بين الإفراط والتفريط، وهو السبيل للحفاظ على أصالة هذا الفرض الرباني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:32

المكرمة الملكية لأبناء العسكريين.. شروط الاستفادة وآليات التقديم

10:28

توقف الضخ من محطة المنشية الناقلة لمياه آبار طبقة فحل

10:21

مأساة غزة تزداد: أكثر من 100 طفل يفقدون حياتهم بسبب الجوع وسوء التغذية

10:15

ماسك يتهم أبل بخرق لوائح مكافحة الاحتكار

10:12

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

09:59

حسان يستقبل نظيره المصري في دار رئاسة الوزراء

09:49

وفيات الثلاثاء 12-8-2025

09:44

بقيادة فيزيائي مصري.. علماء هارفارد يصنعون معالجات كمومية فائقة النحافة

09:33

10.75 مليار دينار حوالات نقدية عبر كليك منذ بداية العام الحالي

09:29

تنظيم الإعلام

09:27

( 554 ) مليون دينار ارتفاع محفظة السندات خلال (6) أشهر.

09:26

المرصد العمّالي يحذر من استمرار تفاقم معدلات البطالة بين الشباب

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025