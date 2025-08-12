بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

( 554 ) مليون دينار ارتفاع محفظة السندات خلال (6) أشهر.

28 ثانية ago
( 554 ) مليون دينار ارتفاع محفظة السندات خلال (6) أشهر.

الخبير موسى الصببحي

ارتفعت محفظة السندات لدى صندوق استثمار أموال الضمان من ( 9.277) مليار دينار ( تسعة مليارات و “277” مليون دينار) كما في 31-12-2024 إلى ( 9.831) مليار دينار (تسعة مليارات و “831” مليون دينار) كما في 30-6-2025.

أي بزيادة مقدارها ( 554 ) مليون دينار خلال ستة أشهر.

وبالرغم من الحفاظ على نسبة ما تشكّله محفظة السندات من إجمالي الموجودات البالغة حوالي 57% من إجمالي الموجودات، إلا أنه وبالنظر إلى النمو في موجودات الصندوق من شهر إلى آخر نجد أن محفظة السندات تنمو وتكبر معها، وستظل هذه المحفظة تتضخم ما لم تتغير استراتيجية الاستثمار في الضمان وسياسته، وتُعاد هيكلة محافظه.

رأيي واضح وقد سبق أن أفصحت عنه، وطالبت بوضع خطة عشرية لتخفيض نسبة ما تشكّله محفظة السندات من إجمالي الموجودات بحيث تصل إلى (35%) تدريجياً، ثم في مرحلة تالية إلى (25%) من الموجودات حدّاً أعلى.

نحتاج أن نفتح آفاقاً جديدة كبرى متنوّعة لاستثمارات الضمان، تخدم الاقتصاد الوطني وتفتح فرص عمل هائلة أمام الشباب الأردني، وصندوق استثمار أموال الضمان أضخم صندوق استثماري في المملكة، ويعوّل عليه الكثير.

المطلوب من الصندوق؛ تحقيق عائد اسمي على الاستثمار لا يقل عن 9%، وخلق آلاف فرص العمل للأردنيين سنوياً. هذا أحد مُمكّنات تعزيز المركز المالي لمؤسسة الضمان ودعم استدامة نظامها التأميني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:26

المرصد العمّالي يحذر من استمرار تفاقم معدلات البطالة بين الشباب

09:22

تعديل حكومي في سياق عملية تكيف معقدة

09:20

الأردن يستضيف إجتماعا ثلاثيا لرسم ملامح مستقبل سوريا

09:19

جلستان تدريبيتان حول تطوير العمل الحزبي لمنتسبي الأحزاب

09:18

إئتلاف المواقع الإلكترونية يطالب الحكومة بتوضيح تعميم رئيس الوزراء حول المشاركة في التغطية الإعلامية الرسمية

09:16

كيف نبني الأردن بعد قرن من إنشائه: بين تحديات الواقع ورؤية المستقبل (الحلقة الأولى)

09:12

3 قتلى بإطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية

09:09

وفاتان إثر حادث غرق داخل بركة زراعية في إربد

09:06

3 وفيات و5 إصابات بحريق محل عطور في ماركا الجنوبية

05:23

المتظاهرة المؤيدة لفلسطين “هانا توماس” .. عين واحدة ترى بها الحق كاملاً

05:20

وزير الصحة يؤكد كفاءة أنظمة الطوارئ بمستشفى الزرقاء عقب انقطاع التيار الكهربائي

00:17

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة نجل النائب الصقور

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025