الأردن يستضيف إجتماعا ثلاثيا لرسم ملامح مستقبل سوريا

وطنا اليوم / خاص – صباح الكردي

تستضيف العاصمة الأردنية عمان إجتماعا ثلاثيا أمريكي سوري أردني لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم البناء ومحاولة حل مأساة السويداء.

و لا بد في هذه الصدد من توجيه الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني الذي يبذل جهودا مضنية في سبيل تطويق هذه الأزمة و الذي أعلم شخصيات سورية قبل عدة أيام بأنه مهتم جداً بعمل مصالحة وإنهاء ملف السويداء وضرورة المحافظة على وحدة التراب السوري وسد الفرج أمام الذين يتدخلون في الشأن السوري وذلك بالإصغاء لصوت العقل والحكمة من قبل جميع مكونات الفسيفساء السياسية السورية.

وعلى صعيد ٱخر يتوقع أن يصدر اليوم الثلاثاء قرارا من الحكومة السورية المؤقتة بإلغاء الرسوم الجمركية على المستوردات من الولايات المتحدة كبادرة حسن نية تجاه زيارة عضو مجلس النواب ابراهام حمادة والإدارة الأمريكية.

وينتظر من الجانب الامريكي مبادلة هذه الخطوة بإلغاء الرسوم الجمركية على المستوردات من سورية والبالغة حالياً 45%