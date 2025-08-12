بنك القاهرة عمان
جلستان تدريبيتان حول تطوير العمل الحزبي لمنتسبي الأحزاب

20 ثانية ago
وطنا اليوم:عقدت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، جلستين تدريبيتين في مقر الجمعية للأسبوع السادس على التوالي، وذلك ضمن مشروع تدريب الحزبيين الذي تنفذه الجمعية بتمويل من الصندوق، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير العمل الحزبي وتعزيز قدرات الكوادر الحزبية الأردنية.

تضمنت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان: التفاعل مع فئات المجتمع.. الشباب، المرأة، النقابات.. نحو حزب تمثيلي وجامع، قدمها الدكتور الحارث الحلالمة، وركزت على سبل الانفتاح على مختلف شرائح المجتمع وبناء جسور الثقة، بما يضمن تمثيلاً أوسع وشمولية أكبر في العمل الحزبي.

أما الجلسة الثانية فحملت عنوان: تقنيات الحملات الانتخابية.. من التخطيط الاستراتيجي إلى التأثير الجماهيري، وقدمها الأستاذ عبد الله الزغيلات القرالة، مستعرضًا أبرز أساليب التخطيط الفعال للحملات الانتخابية، وأدوات التأثير في الرأي العام، واستراتيجيات الوصول إلى الناخبين من خلال الأحزاب السياسية.

تتواصل فعاليات المشروع على مدى أسبوعين قادمين، بواقع أربع جلسات تدريبية، بعد أن مضيء ثلثي المشروع، بحيث تغطي طيفًا واسعًا من الموضوعات المرتبطة بالعمل الحزبي في الأردن.

وأكد رئيس الجمعية الأستاذ الدكتور خالد شنيكات، أن تنوع محاور الجلسات والمحاضرين المشاركين في التدريب يعكس حرص الجمعية على تقديم محتوى تدريبي متكامل، يلبي احتياجات المشاركين، ويعزز من قدراتهم على الانخراط الفاعل في الحياة الحزبية، بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع.


