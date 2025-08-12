بنك القاهرة عمان
إئتلاف المواقع الإلكترونية يطالب الحكومة بتوضيح تعميم رئيس الوزراء حول المشاركة في التغطية الإعلامية الرسمية

10 ثواني ago
إئتلاف المواقع الإلكترونية يطالب الحكومة بتوضيح تعميم رئيس الوزراء حول المشاركة في التغطية الإعلامية الرسمية

وطنا اليوم:طالب إئتلاف المواقع الإلكترونية الإخبارية، الجهات المعنية في الحكومة بضرورة توضيح التعميم الصادر عن رئيس الوزراء، والذي عمم بموجبه على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الالتزام بدعوة الأعضاء المسجلين في نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية الصحفية المرخصة وفق أحكام قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 وتعديلاته وقانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته لغايات التغطية الإعلامية لهذه الفعاليات والمناسبات.
ونصّ التعميم الصادر عن رئيس الوزراء في فقرته الثانية على “ضرورة التقيد بعدم التعاون مع أي شخص من غير أعضاء النقابة أو دعوتهم واصطحابهم في تغطية أي مناسبات أو لقاءات أو زيارات وفود رسمية”، فيما لم يوضّح التعميم شمول العاملين في المواقع الإلكترونية المرخصة لدى هيئة الإعلام في عمليات التغطية الإعلامية للفعاليات الرسمية.

وأكد إئتلاف المواقع الإلكترونية الإخبارية على أن المواقع الإلكترونية تسعى لتشكيل جسر تواصل متين بين المواطنين والحكومة، مؤكدين على الدور الهام الذي تقوم به المواقع الإلكترونية الأردنية لتعزيز عمليات التواصل بين المواطن والجهات الرسمية.

ونوّه العاملون في المواقع الإلكترونية إلى ضرورة توضيح الحكومة بشكل رسمي عبر وزارة الاتصال الحكومي للتعميم الصادر عن رئيس الوزراء، وذلك لتجنب اللبس الذي رافق التعميم.


