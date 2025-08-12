3 قتلى بإطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية

وطنا اليوم:قالت الشرطة الأميركية، مساء الاثنين، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار بموقف سيارات متجر تارجت في أوستن بولاية تكساس، وإنه تم احتجاز مشتبه به، وفق ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.

وقالت قائدة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، في مؤتمر صحافي، إن المشتبه به فر من موقع إطلاق النار، ثم سرق سيارة وتسبب في تحطيمها، قبل أن يستولي على سيارة أخرى.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأن المشتبه به تم توقيفه.

وجاء إطلاق النار وسط موسم التسوق لعودة الطلاب إلى المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ولم ترد شركة تارجت على طلب من وكالة أسوشييتد برس للتعليق.

وأفادت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن-ترافيس بأن شخصاً بالغاً وطفلاً أُعلن عن وفاتهما في موقع الحادث، بينما توفي شخص بالغ آخر بعد نقله إلى المستشفى.