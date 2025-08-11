بيان صادر عن جمعية المذيعين الأردنيين حول استهداف الصحفيين في قطاع غزة

وطنا اليوم:تُعرب جمعية المذيعين الأردنيين عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للاستهداف المتكرر والممنهج الذي يتعرض له الصحفيون والإعلاميون في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد مايزيد عن 250 صحفيا وإصابة عدد كبير منهم أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني في نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال.

ان الأردن قيادة وحكومة وشعبا ، يقف صفًا واحدًا مع شعبنا الصامد المرابط في غزة، مدافعًا عن حقه المشروع في الحرية

والحياة، ومتمسكًا بالقدس والمقدسات، ورافضًا كل محاولات التصفية أو التهجير ، وإن هذا الاستهداف المباشر للكوادر الإعلامية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، أثناء النزاعات المسلحة، كما تُخالف المادة (79)من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تؤكد على ضرورة احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع.

إننا في جمعية المذيعين الأردنيين، إذ نُعبر عن تضامننا الكامل مع زملائنا الإعلاميين في غزة، نطالب:

1. المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الجرائم.

2. محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية المختصة.

3. توفير الحماية الفورية للصحفيين ووسائل الإعلام في القطاع.

4. تسهيل دخول المعدات الطبية واللوجستية والغذائية للكوادر الإعلامية العاملة في الميدان .

كما نؤكدأن هذه الجريمة ليست فقط اعتداءً على حرية الصحافة، بل إعلان حرب على الحقيقة نفسها،وأن استهداف الصحافة لن يُخفي الحقيقة، ولن يُسكت صوت العدالة، بل سيزيد من الإصرار على كشفها.

جمعية المذيعين الأردنيين

عمان – الأردن

التاريخ: 11/08/2025