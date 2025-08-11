جامعة فيلادلفيا تعلن أسماء الفائزين بجوائز الإبداع والابتكار للعام 2025

وطنا اليوم:رعى رئيس مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الموسى، اليوم الإثنين، حفل تكريم الفائزين بجوائز جامعة فيلادلفيا الإبداع والابتكار للعام 2025، بحضور رئيس مجلس الإدارة

سعادة الدكتور حسان بدران، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع من الطلبة والمهتمين بالشأن الثقافي والعلمي.

وجاءت الجوائز التي اطلقتها جامعة فيلادلفيا للعام الحالي دعماً لمسيرتها العلمية والإبداعية، وحرصاً منها على تكريم المتميزين من المفكرين والمبتكرين والمؤلفين الأردنيين، و شملت الجوائز خمسة مجالات رئيسية هي: جائزة أحسن كتاب مؤلّف، جائزة أحسن كتاب مترجم، جائزة أحسن اختراع، جائزة أحسن برمجية حاسوب، وجائزة أحسن عمل فني.

وهنأ رئيس مجلس الأمناء، الأستاذ الدكتور عبدالله الموسى، خلال كلمته، الفائزين على أعمالهم الفريدة التي شكلت إضافة نوعية في المجالات العلمية والفنية والثقافية، مؤكداً أن هذه الإنجازات ستسهم في تطوير المعرفة وخدمة المجتمع من خلال تعزيز الإنجازات العلمية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في معالجة المشكلات ومواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة في مختلف المجالات، مشيداً بالدور الريادي الذي تضطلع به جامعة فيلادلفيا في دعم البيئة الأكاديمية والثقافية في الأردن.

من جانبه، أكد رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح ، أن هذه الجوائز التي دعمتها وطورتها الجامعة منذ سنوات طويلة، تأتي تأكيدًا لدورها في إبراز وتحفيز الإنجازات العلمية والثقافية والتكنولوجية، التي تلعب دوراً محوريًا في تطوير المجتمعات، ودليلاً واضحًا على اهتمام الجامعة بتطوير البيئة الإبداعية والعلمية في مختلف حقول المعرفة

وهنأ الدكتور الجراح الفائزين بالجوائز لهذا العام، مؤكدًا تقدير الجامعة لهم ولأعمالهم المتميزة، مشيرًا إلى أن هذه الجوائز تشكل حافزًا قويًا للاستمرار في الابتكار والعطاء العلمي والثقافي.

وأكد رئيس لجنة جوائز فيلادلفيا للإبداع والابتكار لعام 2025 الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله، أن هذه الجوائز أصبحت تمثّل علامة ثقافية وفكرية وعلمية مميزة لجامعة فيلادلفيا، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة ومخلصة على مدى سنوات، ساهمت فيها مختلف إدارات الجامعة ومجالسها وقياداتها السابقة، التي تستحق كل الشكر والتقدير.

وأضاف الدكتور عبيد الله أن إدارة الجامعة الحالية، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، قد أولت اهتماماً بالغاً باستمرار هذه الجوائز، وحرصت على تطويرها ومتابعة جميع إجراءاتها بكل موضوعية ونزاهة، مؤكداً أن جامعة فيلادلفيا لا تسعى من خلال هذه الجوائز إلى أية غاية سوى تكريم الإبداع والابتكار، ودعم المبدعين والعلماء والمخترعين في مختلف المجالات

وألقى الدكتور زياد الزعبي كلمة باسم الفائزين بجوائز فيلادلفيا للإبداع والابتكار لعام 2025، عبّر فيها عن بالغ الشكر والتقدير لجامعة فيلادلفيا على جهودها المتواصلة في رعاية العلم ودعم الإبداع والمبدعين، مثمناً الدور الرائد الذي تقوم به الجامعة في تحفيز الابتكار وتعزيز البيئة الأكاديمية والثقافية في المنطقة.

وفي نهاية الحفل، أعلنت لجنة الجوائز المُشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله وعضوية الأستاذ الدكتور رائدة خليل والأستاذ الدكتور قدري حمارشة، عن نتائج تقييم الأعمال المتقدمة لجوائز الإبداع والابتكار لعام 2025، مؤكدة أن اختيار الفائزين تم بناءً على معايير علمية ومهنية دقيقة، بهدف تغطية التنوع في مجالات الجوائز والأعمال المقدمة.

وقد منحت جوائز فيلادلفيا للإبداع والابتكار لعام 2025كما يلي:

أولا: جائزة أحسن كتاب مؤلّف: تمنح مناصفة لكل من:

1. الأستاذ الدكتور زياد صالح المحمود الزعبي، جامعة اليرموك: عن كتابه الموسوم بـ (المتلقي المذعن: محاورات في النقد الأدبي، منشورات الآن ناشرون، عمان، 2024).

2. الدكتور رامي نزيه حافظ أبو شهاب، جامعة قطر: عن كتابه الموسوم بـ : كتاب الضحية: آداب الصدمة (التروما): الصيغة-الامتداد-الأثر، منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت/ 2024.

ثانيا: جائزة أحسن كتاب مترجم: تمنح مناصفة لكل من:

1. د.لمى عصام محمد سخنيني، (العائدون) للنشر والتوزيع، عن ترجمتها لكتاب: التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية/

(An Oral History of the Palestinian Nakba) من تأليف نور مصالحة ونهلة عبدو، باللغة الإنجليزية.

2. د.باسم إبراهيم مناور الزعبي، الآن ناشرون وموزّعون، عن ترجمته لكتاب : من سيحكم العالم: الشمولية الرقمية/ (digital totalitarianism)) من تأليف: أولغا تشيتفيريكوفا.

ثالثا: جائزة أحسن عمل فني: تمنح مناصفة لكل من:

1. دينا محمود طعمة أبو فاشة، عن عملها الفني (ابنة الأرض: حكاية من تراث الأردن).

“Daughter of the Land: A Tale from Jordan’s Heritage”

2. رنا محمد حسين حتاملة، عن عملها الفني (رسوم قصة رقمية: رحلة عجيبة في قارب ورقي).

Digital story ” An amazing journey in a paper boat”

رابعا: جائزة أحسن اختراع: تمنح للمخترع:

1. د.يزن محمود نمر الدويري، جامعة العلوم والتكنولوجيا، عن اختراعه المسمى:

(طريقة وجهاز لتتبع وقياس حساسية الدماغ للتحفيز وتعديلها)

Brain Excitability Monitoring and Modulation Device and Method

خامسا: جائزة أحسن برمجية: تمنح مناصفة لكل من:

1. د.خالد أحمد محمود الزعارير، جامعة الحسين التقنية، عن البرمجية المعنونة بـ

(برمجية شاملة لتدقيق الطاقة: كفاءتها وإدارتها).

Comprehensive Software for Energy Audit, Effiency, and Management (HTUEnrg)

2. محمد أحمد محمود حماد، وزميلاه في الفريق: أحمد أمجد رمضان، ويحيى فرحان محمود، الجامعة الأردنية، عن البرمجية المعنونة بـ

(تطبيق فحص الجلد).

(Smart Skin App)