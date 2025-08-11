السعايدة يفجّرها: تعميم رئيس الوزراء يتناقض مع القوانين ويحمل شبهة مخالفة صريحة

وطنا اليوم: فجّر نقيب الصحفيين السابق، راكان السعايدة، انتقادًا لاذعًا للتعميم الأخير الصادر عن رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه يحمل شبهة مخالفة قانونية وتناقضًا واضحًا يضرب وضوح النصوص التشريعية ويقوّض هيبة تطبيقها.

وأوضح السعايدة أن الفقرة الأولى من التعميم، ورغم أهميتها، خالفت أحكام قانوني المطبوعات والنشر ونقابة الصحفيين، إذ منحت الحق للعاملين في المؤسسات الإعلامية المرخّصة بممارسة العمل الصحفي، رغم أن القوانين تمنع نهائيًا ممارسة أي نشاط صحفي دون عضوية النقابة أو صفة “صحفي متدرب” معتمد لديها.

وبيّن أن الفقرة الثانية من التعميم، التي حصرت الدعوة والمرافقة في الفعاليات على الصحفيين الأعضاء، جاءت متناقضة مع الفقرة الأولى، ما خلق التباسًا واضحًا ومخالفة محتملة.

وحذّر السعايدة من أن القوانين لا تحتمل المجاملة أو التفسيرات المتساهلة، وأن أي انحراف عن التطبيق الصارم لها يفتح الباب أمام اختلالات قانونية خطيرة، قد تتحول إلى كوارث إذا أوجدت مراكز قانونية مخالفة، مذكرًا بأن النقابة ليست جهة ترخيص بل جهة اعتماد بموجب قانونها.