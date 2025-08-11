بنك القاهرة عمان
دير علا تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة الاثنين بـ 46.2 درجة مئوية

14 ثانية ago
دير علا تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة الاثنين بـ 46.2 درجة مئوية

وطنا اليوم:سجلت محطة دير علا، الاثنين، أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة بـ 46.2 درجة مئوية، تلتها الباقورة بتسجيلها 45.8 درجة مئوية، وفق ما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية.
وسجلت منطقة الأزرق الجنوبي 44.5 درجة مئوية، تلتها وادي الريان والزرقاء والجفر بتسجيلهم 44 درجة مئوية، ثم العقبة بتسجيلها 43.9 درجة مئوية.
كما سجلت منطقة وادي الضليل 43.4 درجة مئوية، والصفاوي 43 درجة مئوية، ثم منطقة مطار الملكة علياء الدولي 42.5 درجة مئوية.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة، داعية المواطنين خصوصًا في ساعات الظهيرة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كافية من الماء، واتباع الإرشادات الصادرة ضمن الحملة التوعوية “احم نفسك من الحر”.


