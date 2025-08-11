الكهرباء الأردنية: شحن السيارات الكهربائية ليلاً لتخفيف الأحمال

وطنا اليوم:أكد الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية، محمد المحارمة، أن رفع جاهزية الشركة لا يلغي احتمالية حدوث أعطال كهربائية نتيجة ارتفاع الأحمال خلال موجة الحر الحالية، مشيراً إلى أن فرق الشركة تعمل على الاستجابة السريعة ومعالجة الأعطال فور وقوعها.

وأوضح المحارمة في تصريح مساء الاثنين، أن الموجة الحارة رفعت من الأحمال الكهربائية بسبب زيادة الطلب والاستهلاك، مشيراً إلى أن إدارة الانقطاعات خلال الأيام الماضية تمت بسلاسة، وبما يضمن إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.

وبلغ متوسط فترة الإصلاح وإعادة التيار ساعة واحدة فقط، وفق المحارمة.

وبيّن أن الأعطال الكهربائية في هذه الظروف تعد طبيعية نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والاستهلاك العالي، مؤكداً أهمية ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين.

ودعا المحارمة ملاك السيارات الكهربائية، إلى شحن سياراتهم بعد منتصف الليل لتخفيف الضغط على الشبكة خلال ساعات الذروة.