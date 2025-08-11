بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الكهرباء الأردنية: شحن السيارات الكهربائية ليلاً لتخفيف الأحمال

39 ثانية ago
الكهرباء الأردنية: شحن السيارات الكهربائية ليلاً لتخفيف الأحمال

وطنا اليوم:أكد الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية، محمد المحارمة، أن رفع جاهزية الشركة لا يلغي احتمالية حدوث أعطال كهربائية نتيجة ارتفاع الأحمال خلال موجة الحر الحالية، مشيراً إلى أن فرق الشركة تعمل على الاستجابة السريعة ومعالجة الأعطال فور وقوعها.
وأوضح المحارمة في تصريح مساء الاثنين، أن الموجة الحارة رفعت من الأحمال الكهربائية بسبب زيادة الطلب والاستهلاك، مشيراً إلى أن إدارة الانقطاعات خلال الأيام الماضية تمت بسلاسة، وبما يضمن إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.
وبلغ متوسط فترة الإصلاح وإعادة التيار ساعة واحدة فقط، وفق المحارمة.
وبيّن أن الأعطال الكهربائية في هذه الظروف تعد طبيعية نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والاستهلاك العالي، مؤكداً أهمية ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين.
ودعا المحارمة ملاك السيارات الكهربائية، إلى شحن سياراتهم بعد منتصف الليل لتخفيف الضغط على الشبكة خلال ساعات الذروة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:38

بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس الثلاثاء

19:32

مشاريع مبتكرة تتنافس على جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية (OSVP)

19:30

المعنى الحقيقي للقوة

19:29

العمر .. مجرد رقم على ورق

19:28

دارة آل أبو بكر للثقافة والعلوم تقيم فعالية فنية وثقافية بمشاركة شعراء وفرقة فنية

19:26

أشياء لا أفهمها: الإدانة بأشدّ العبارات والمجتمع الدولي

19:24

البروفسور كامل العجلوني يعاقب بتهمة معاداة السامية

19:21

عبارة على حائط البراق تشعل الغضب في الكيان المحتل

19:11

مصر: لا مانع من قوات دولية في غزة لتمكين دولة فلسطينية

19:04

نظام جديد لتنظيم الإعلام الرقمي بالأردن قريبا

16:51

انهيار منظومة الكهرباء العراقية وسط موجة حر شديدة

16:19

الأرصاد العالمية تحذر : الحرارة الشديدة لم تعد استثناء بل أصبحت قاعدة

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025