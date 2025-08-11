بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس الثلاثاء

21 ثانية ago
بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 12 آب/أغسطس 2025، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 19 من الشهر نفسه، عبر الموقع الإلكتروني للوحدة: www.admhec.gov.jo، قسم مرحلة البكالوريوس.

ويحق للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدل 65% فأكثر الدخول إلى الموقع وتعبئة طلب الالتحاق وتخزين خياراتهم، ثم تسديد رسم الطلب البالغ 15 ديناراً أردنياً عبر خدمة “إي-فواتيركم” باستخدام الرقم الوطني كرقم دفع إلكتروني.
وتتوفر خدمة الدفع الإلكتروني من خلال قنوات متعددة، أبرزها: مكاتب البريد الأردني، الحسابات البنكية عبر الإنترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، إضافة إلى محلات الصرافة المعتمدة.

ودعت الوحدة الطلبة إلى الاطلاع على تفاصيل آلية تقديم الطلبات، وقنوات الدفع، والإرشادات المتعلقة بها، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني: www.admhec.gov.jo، قسم مرحلة البكالوريوس


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:32

مشاريع مبتكرة تتنافس على جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية (OSVP)

19:30

المعنى الحقيقي للقوة

19:29

العمر .. مجرد رقم على ورق

19:28

دارة آل أبو بكر للثقافة والعلوم تقيم فعالية فنية وثقافية بمشاركة شعراء وفرقة فنية

19:26

أشياء لا أفهمها: الإدانة بأشدّ العبارات والمجتمع الدولي

19:24

البروفسور كامل العجلوني يعاقب بتهمة معاداة السامية

19:21

عبارة على حائط البراق تشعل الغضب في الكيان المحتل

19:11

مصر: لا مانع من قوات دولية في غزة لتمكين دولة فلسطينية

19:04

نظام جديد لتنظيم الإعلام الرقمي بالأردن قريبا

16:51

انهيار منظومة الكهرباء العراقية وسط موجة حر شديدة

16:19

الأرصاد العالمية تحذر : الحرارة الشديدة لم تعد استثناء بل أصبحت قاعدة

16:07

حزب العمال يدعو لوقفة احتجاجية تضامنًا مع غزة ورفضًا لاستهداف صحفيّيها

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025