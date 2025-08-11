العمر .. مجرد رقم على ورق

كتب المحامي حسين احمد عطاالله الضمور

…ها نحن الذين نقف على أعتاب الستين، ننظر في عيون الناس ونسأل: هل ما زلنا شباباً في نظر الحكومة وفي نظر من حولنا؟

الجواب نعيشه قبل أن نسمعه، فقد أثبت الكثير من أبناء هذا العمر – وأنا أولهم – أن الشباب ليس مرحلة زمنية، بل روحاً نابضة وعزيمة لا تشيخ.

لقد أدركنا أن العمر أرقام تُسجَّل في الأوراق، أما الحياة الحقيقية فهي في الفكر الذي يتجدد، والطموح الذي لا يتوقف. فما زلنا نسير بثبات نحو القمة، نحمل خبرات السنين ونمزجها بحماسة البدايات.

ها أنا أواصل دراستي، وأزيد من رصيدي المعرفي، لأؤكد أن التعلم لا عمر له، وأن من أراد أن يظل حياً بحق، فليزرع في قلبه شغفاً لا ينطفئ.

فالعبرة ليست بعدد السنين التي مرّت، بل بعدد الأحلام التي ما زلنا نطاردها.