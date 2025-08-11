حزب العمال يدعو لوقفة احتجاجية تضامنًا مع غزة ورفضًا لاستهداف صحفيّيها

وطنا اليوم:حزب العمال يدعو الزملاء الصحافيين والإعلاميين والحزبيين وجماهير شعبنا الحر إلى تنفيذ وقفة احتجاجية امام مقر نقابة الصحافيين الكائن في تلاع العلي الشمالي خلف مطاعم الواحة الساعة السابعة مساء

وذلك للمطالبة بوقف قتل الصحافيين ومحاسبة مجرمي الحرب في الكيان المجرم امام محكمة الجنايات الدولية وتحريك قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني تحت البند السابع من نظام مجلس الأمن.

مشاركتكم حاسمة..

لا تتركوا دم شهود الحقيقة وعشرات الآلاف من الفلسطينيين يذهب هدرا ..

يجب وقف حرب الإبادة والتجويع

يجب محاسبة الكيان وعقابه

صمتنا جريمة..

وقفتنا هي أقل ما يمكن أن نفعله لنصرة اهلنا في فلسطين وحماية من تبقى من صحافيين.