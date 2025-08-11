بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

غيوم رعدية وأمطار متوقعة والأرصاد تحذر من الغبار وتدني الرؤية الأفقية

28 ثانية ago
غيوم رعدية وأمطار متوقعة والأرصاد تحذر من الغبار وتدني الرؤية الأفقية

وطنا اليوم:تظهر صور الأقمار الاصطناعية في الوقت الحالي تشكّل غيوم ركامية تتخللها غيوم رعدية، تترافق أحيانًا مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الغبار، ومن المتوقع بإذن الله أن تشهد بعض المناطق هطول زخات مطرية.
ودعت إدارة الأرصاد الجوية إلى أخذ الحيطة والحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار، واتباع إرشادات السلامة العامة.
تبقى المملكة اليوم الاثنين تحت تأثير الموجة الحارة، وتكون الأجواء مغبرة في بعض المناطق، ويكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق .


