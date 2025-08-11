مصدر حكومي: لا نية لتعطيل دوام المؤسسات الرسمية بسبب موجة الحر

وطنا اليوم:أكد مصدر حكومي، اليوم الاثنين، أنه لا توجد نية لتعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بسبب موجة الحر التي تؤثر على المملكة.

وبحسب إذاعة الأمن العام، أشار المصدر إلى استمرار حظر تشغيل العاملين في القطاع الزراعي ومن تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة، وذلك من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

وفي السياق، أوضحت وزارة العمل أن قرار حظر تشغيل عمال الوطن خلال الفترة نفسها مرتبط بوزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى، مؤكدة أن الوزارة تتابع تطبيق التعليمات المتعلقة بظروف العمل في الأجواء الحارة لضمان سلامة العاملين