بيع أكثر من 500 رقم مميز بقيمة تجاوزت 1.4 مليون دينار

وطنا اليوم:شهد اليوم الأول من فتح بوابة شراء الأرقام المميزة ترميز (1) إقبالًا كبيرًا، حيث تم بيع 513 رقمًا بقيمة إجمالية بلغت 1,404,145 دينارًا أردنيًا.

كما تم بيع 30 رقمًا بالترميز الثنائي بقيمة إجمالية بلغت 80,790 دينارًا أردنيًا، في خطوة تعكس الطلب المتزايد على الأرقام الفريدة لدى المواطنين.

وكانت إدارة ترخيص السواقين والمركبات قد أعلنت عن فتح بوابة شراء الأرقام المميزة غير الخاضعة للبيع بالمزاد، مساء الأحد عند الساعة الخامسة، مع التأكيد على أن طريقة الشراء الوحيدة ستكون عبر البوابة الإلكترونية المخصصة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي خصص عوائد بيع الأرقام المميزة لدعم صندوق الطالب الجامعي، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الدعم التعليمي عبر استثمار هذه العوائد

وكان موقع البوابة الإلكترونية شهد عطل فنيًا تم إصلاحه بسبب كثافة الدخول ومحاولة المزاودة على الأرقام حيث شهدت البوابة نحو 400 ألف محاولة دخول خلال أول خمس دقائق من فتحها.