بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بيع أكثر من 500 رقم مميز بقيمة تجاوزت 1.4 مليون دينار

14 ثانية ago
بيع أكثر من 500 رقم مميز بقيمة تجاوزت 1.4 مليون دينار

وطنا اليوم:شهد اليوم الأول من فتح بوابة شراء الأرقام المميزة ترميز (1) إقبالًا كبيرًا، حيث تم بيع 513 رقمًا بقيمة إجمالية بلغت 1,404,145 دينارًا أردنيًا.
كما تم بيع 30 رقمًا بالترميز الثنائي بقيمة إجمالية بلغت 80,790 دينارًا أردنيًا، في خطوة تعكس الطلب المتزايد على الأرقام الفريدة لدى المواطنين.
وكانت إدارة ترخيص السواقين والمركبات قد أعلنت عن فتح بوابة شراء الأرقام المميزة غير الخاضعة للبيع بالمزاد، مساء الأحد عند الساعة الخامسة، مع التأكيد على أن طريقة الشراء الوحيدة ستكون عبر البوابة الإلكترونية المخصصة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي خصص عوائد بيع الأرقام المميزة لدعم صندوق الطالب الجامعي، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الدعم التعليمي عبر استثمار هذه العوائد
وكان موقع البوابة الإلكترونية شهد عطل فنيًا تم إصلاحه بسبب كثافة الدخول ومحاولة المزاودة على الأرقام حيث شهدت البوابة نحو 400 ألف محاولة دخول خلال أول خمس دقائق من فتحها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:26

المستشفى الميداني الأردني غزة/82 يستجيب لمناشدة إنسانية لأحد الصحفيين

15:13

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى السعودية

15:09

​بلدية الرمثا تواصل حملة إزالة البسطات الخطرة من الشوارع

14:44

الأمن العام يطلق مبادرة سقيا رحمة لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة

14:34

حسان يوجه بعدم التعاون مع غير منتسبي نقابة الصحفيين

14:24

ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 222 شهيدًا بينهم 101 طفل

14:19

عناب توجه ضربة ‘قاسية” لجمعية الفنادق بـ “النظام الجديد” .. والهندي : هذه “كارثة”

14:19

الملك يبحث مع ولي العهد السعودي التطورات في غزة والضفة الغربية

14:19

“الهندي يهاجم: نظام جمعية الفنادق الجديد ‘طعنة غادرة’ للحوار مع الحكومة.. وعناب مررت القرار سرًا!”

14:09

النافورة مول/ العقبة يحصل على شهادة (EDGE) العالمية

13:21

وزير المياه: تجاوزنا أزمة الصيف رغم شح الأمطار بالأردن

13:11

الأمن العام يوضّح ملابسات المشاجرة الجماعية شرق العاصمة عمّان

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025