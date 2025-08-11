المستشفى الميداني الأردني غزة/82 يستجيب لمناشدة إنسانية لأحد الصحفيين

وطنا اليوم:استجاب المستشفى الميداني الأردني غزة/82، اليوم الاثنين، لنداء إنساني عاجل أطلقه أحد الصحفيين المحليين لتأمين دواء حيوي لزوجته، بعد أن انقطع تماماً من الأسواق المحلية ولم يُسمح بدخوله إلا بكميات محدودة جداً.

وباشرت الطواقم الطبية والإدارية في المستشفى فور تلقي المناشدة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العلاج وتسليمه مباشرة للمريضة، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد قائد قوة المستشفى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الواجب الإنساني الذي يضطلع به الأردن تجاه الأشقاء في القطاع، وانسجاماً مع الرسالة النبيلة التي تنفذها القوات المسلحة للتخفيف من معاناة المدنيين، مبيناً أن الطواقم الطبية تواصل تقديم الرعاية الصحية وتلبية الاحتياجات العلاجية الطارئة رغم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي هناك.