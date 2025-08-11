بيان صادر عن حزب العمال جريمة قتل عمد جديدة لصحافيي الجزيرة تهدف الى إخفاء الحقيقة

وطنا اليوم:حزب العمال يدين بأشد العبارات جريمة القتل العمد للصحافيين أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل أبطال الحقيقة في قناة الجزيرة القناة الوحيدة التي بقيت تبث للعالم ما يجري في غزة وتنقل الفظائع الى إنسان القرن الحادي والعشرين ليرى كيف يمكن لمجموعة بشرية تدعي أنها شعب الله المختار أن تنحدر الى مستوى وحوش الغاب بلا قيم ولا أخلاق ولا قوانين ولا أعراف.

ما يقرب من مائتي صحافي ومصور قتلوا في غزة التي باتت بحق جحيما على الارض في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ولكل القيم والأعراف الدولية، في حين يصمت الجميع امام هذه الجرائم المخزية وما يفوقها من اجرام بتجويع شعب كامل وقصفه وحصاره يوميا منذ عامين فمن لم يمت بالقصف مات بالتجويع والمرض.

ان حزب العمال يحذر من أن السكوت عما يفعله الكيان المارق سيعطي قادة اليمين الديني والسياسي والقومي ضوءا أخضر لفعل ما هو أفظع وأسوأ، ولن يستثنوا احدا، فقد قالوها امام عدسات الكاميرات وبلا وجل: نحن العرب العماليق وعلى شعب الله المختار (هم) إبادتنا لأننا في مرتبة ادنى من البشر بل بهائم يجب اجتثاثها واحراق كل وجوه الحياة التي تحيط بها لأننا نجرؤ على التشبث باوطاننا وحقنا في الحياة على ارض آبائنا واجدادنا في حين ينبغي ان نهجر هذه الارض ونتركها لشعب الله المختار الذي وعد بها من النيل إلى الفرات.

ان المرحلة خطيرة وحاسمة ومفصلية ، وقوى المقاومة في كل المنطقة يجب ان تدعم رسميا من أنظمة الحكم العربية والإسلامية لا ان ينزع سلاحها وتترك فلسطين ولبنان وسوريا بلا سلاح ولا مقاومة في مواجهة التوسع الاستيطاني إلا.سرا.ئيلي.

ويطالب الحزب بمحاسبة دولية لهذا الكيان المارق وبأقصى سرعة فما جدوى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ان لم تبسط عدالتها الان؟

كما يطالب الحزب بتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني تحت مظلة الأمم المتحدة ودون مشاركة قوات الدول الداعمة للعدوان والتي تمده بالذخائر والحماية وتعاونه في إبادة الشعب الفلسطيني الذي ترك لقمة سائغة

يفعل بها أعداء الله ما يطيب لهم !!

ويطالب الحزب الأنظمة العربية والإسلامية بوقف كل أشكال التطبيع واتفاقياته مع هذا العدو المجرم وبالتحرك العسكري لنصرة الضعفاء في غزة، بعد أن أخفقت الدبلوماسية طيلة عامين، فما جدوى اتفاقيات الدفاع المشترك ؟ وما جدوى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ان لم تدفع الخطر عن جزء أصيل في الأمة هو فلسطين وشعبها المعذب؟!

وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اما التاريخ فلن يرحم احدا، وأما حتميته فيسيرها الأقوياء لا المهزومون!

رحم الله الشهداء وشفى الجرحى وأعان المقطعة أوصالهم من أطفال وشباب ونساء والمرضى والمجوعين، وأمد أهل غزة وأطباءها وممرضيها وعمال إغاثتها بالصبر في هذا الابتلاء العظيم ، والعاقبة للمتقين.