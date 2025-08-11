أرباح استثمارات الضمان للنصف الأول من 2025؛ تقرير أداء تنقصه الشفافية وثلاث محافظ بعوائد صفريّة.!

الخبير موسى الصببحي

تقرأ تقرير اسمه (تقرير الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان كما في 30-6-2025) لتجد أن الصندوق حقق خلال فترة النصف الأول من العام الجاري 2025 دخلاً صافياً بلغ ( 591.2 ) مليون دينار.

وتقرأ عنواناً داخل التقرير يتحدث عن “أداء المحافظ الاستثمارية الستة للصندوق” لتتفاجأ بأن التقرير لا يتحدث عن أي تفاصيل ولو مقتضبة بما حققته كل محفظة من عائد، فلا تجد سوى حجم كل محفظة ونسبة ما تشكّله من إجمالي موجودات الضمان فقط لا غير.! فلماذا لا يتضمن التقرير باقتضاب قيمة ما حققته كل محفظة من ربحية..؟؟؟؟!!!

ومع ذلك اتسم تصريح رئيس الصندوق (الرئيس التنفيذي) بوضوح أكبر في البيان الصادر عن الصندوق بهذا الشأن، وذكر أن صافي الدخل المتحقق للفترة المشار إليها والبالغ ( 591.2 ) مليون دينار، جاء من المحافظ التالية :

١) محفظة السندات: 296 مليون دينار.

٢) محفظة الأسهم: 207 ملايين دينار (من ضمنها 191 مليون دينار توزيعات أرباح الشركات عن العام 2024).

٣) محفظة أدوات السوق النقدي(ودائع وأذونات خزينة): 70 مليون دينار

٤) محفظة القروض: حوالي 18.2 مليون دينار.

وفي تحليلنا للمحافظ، يتبيّن أن هنالك مبلغاِ يصل إلى ( 1.579 ) مليار دينار (مليار و “579” مليون دينار) هو مجموع قيمة ثلاث محافظ هي: المحفظة العقارية، المحفظة السياحية، محفظة “استثمارات أخرى” لم تحقق أي عائد يُذكر (عوائد صفرية) رغم أنها تشكّل ما نسبته (9.1%) من إجمالي موجودات الصندوق، إلا إذا كانت قد حقّقت الفُتات ويخجل الصندوق من ذكرها.!

هذا يحتاج توضيحاً من رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الذي سمعته يتحدث لإحدى الإذاعات بعمومية كاملة عن نتائج أعمال الصندوق للنصف الأول من العام الجاري 2025.!

من الشفافية أن يأتي تقرير الأداء المالي للصندوق دقيقاً شاملاً واضحاً ومفصّلاً “باقتضاب”. وهذا ما كان يجب أن تتسم به أيضاً تصريحات رئيس مجلس الاستثمار.