وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطلق موقعها الإلكتروني محدثاً بالبيانات اللازمة لتنفيذ عملية القبول الموحد للدورة الصيفية 2025-2026

وطنا اليوم – أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت الموافق 9-8-2025 تحديث بيانات موقعها الإلكتروني استعداداً لبدء عملية تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية للدورة الصيفية 2025-2026 ، وأكدت الوحدة على تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني بقسميه (مرحلة البكالوريوس، ومرحلة الدبلوم المتوسط).
وأضاف المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس عددها (593) تخصصاً في تسع جامعات حكومية إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، في حين بلغ عدد التخصصات المطروحة في طلب القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط (175) تخصصاً في كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة آل البيت، وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، إضافةً إلى (14) تخصص مطروح لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية.
كما تم طرح تخصصات للقبول المباشر في كل من الجامعة الألمانية الأردنية، وتخصصات كلية الفنون وتخصص هندسة الطيران في الجامعة الأردنية، وتخصصات كلية الفنون في جامعة اليرموك
ودعت الوحدة جميع الطلبة الناجحين في الدورة الصيفية 2025 للدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الآتي: (www.admhec.gov.jo) وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة في الأعوام الخمس الماضية، توزيع طلبة الثانوية العامة حسب فئة المعدل والفرع، الأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم ، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.


