بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

البرّ بالوالدين (مفاتيح الفرج)

18 ثانية ago
البرّ بالوالدين (مفاتيح الفرج)

بقلم: الدكتوراه هند جمال فالح الضمور

رئيسة قسم الشؤون النسائية/الكرك

ما رأيتُ بارًّا بوالديه قد انكسر، ولا رأيتُ عاقًّا بوالديه قد انتصر.
فالبرّ بالوالدين ليس مجرّد خُلقٍ حسن، بل هو عبادة عظيمة، أقرنها الله سبحانه وتعالى بعبادته، فقال في محكم تنزيله:
﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾.

ومن عظمة هذا الاقتران ندرك أنّ طاعة الوالدين، ورعايتهما، والإحسان إليهما، هي طريق النور في الدنيا، ومفاتيح الفرج في الآخرة.

كم من إنسان فُتحت له أبواب الرزق ببرّه، وكم من مريض شُفي بدعوة صادقة من والديه، وكم من مكروب انفرج همه بسبب دمعة رضى من عين أمه، أو دعاء مستجاب من قلب أبيه.

البرّ بالوالدين لا يشيخ مع العمر، ولا يسقط ببلوغك أشدّك، بل يزداد واجبًا كلما كبرا وضعفا. فمن حملك صغيرًا يحتاج منك أن تحمله كبيرًا، ومن سهر لراحتك يومًا يحتاج منك أن تسهر على راحته عمرًا.

إنها وصية السماء، وسنّة الأنبياء، وسبيل السعداء.
ومن هنا، تُوضَع كل مفاتيح الفرج بين يديك… فاختر لنفسك باب البر، تنعم بحياة طيبة، وتلقى ربك راضيًا مرضيًا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:21

ملتقى وحدة التيار الديمقراطي يلتئم بمشاركة أحزاب ومستقلين

19:37

مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية ويعلن عن الآلية التي اعتمدها لتعيين رئيس الجامعة 

19:32

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور يستقبل نظيره العراقي ويؤكد أهمية تعزيز الشراكة الصحية بين البلدين

18:04

رئيس الديوان الملكي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للعين ناصر اللوزي

17:53

حكومة حسّان… من هندسة الإصلاح إلى امتحان الأثر

17:42

شومان تستضيف الصمادي في عجلون

17:39

“نبض الأردن يصل غزة.. 300 طن من الخير في قافلة مهرجان الأردن الدولي للطعام”

17:00

Students, Reaffirms Its Commitment to Supporting Excellence in Education and Youth Empowerment

16:57

أورنج الأردن تكرّم أوائل التوجيهي وتؤكّد التزامها بدعم التميز في التعليم وتمكين الشباب

11:31

الهيئة العامة لـ ” صناعة عمان ” تقر التقريرين الاداري والمالي لعام 2024

11:27

شركة زين الأردن تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2025

10:19

عمان الأهلية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والماجستير للفصل الدراسي الأول 2025-2026

وفيات
وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025