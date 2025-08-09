مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية ويعلن عن الآلية التي اعتمدها لتعيين رئيس الجامعة 

وطنا اليوم-يعلن مجلس التعليم العالي عن فتح باب الترشيح لشغل منصب كل من : رئيس جامعة اليرموك، ورئيس جامعة الطفيلة التقنية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 10-8-2025، وحتى يوم الخميس الموافق 14-8-2025، ويشترط فيمن يرغب بالترشح لإشغال هذا المنصب أن تتوفر فيه الشروط الآتية استناداً لأحكام قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته:

1. أن يكون أردني الجنسية.

2. أشغلَ رُتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.

3. أن لا يكون عضواً في مجلس التعليم العالي”.

على من يرغب بالترشح لشغل منصب رئيس جامعة اليرموك تعبئة (النموذج الموحد للبيانات الأساسية للمرشحين الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة)، ويرسل النموذج الموحد والسيرة الذاتية للمرشح لأمانة سر مجلس التعليم العالي إلكترونياً فقط على البريد الإلكتروني (Yarmouk.Univ@MOHE.GOV.JO)

وعلى من يرغب بالترشح لشغل منصب رئيس جامعة الطفيلة التقنية تعبئة (النموذج الموحد للبيانات الأساسية للمرشحين الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة)، ويرسل النموذج الموحد والسيرة الذاتية للمرشح لأمانة سر مجلس التعليم العالي إلكترونياً فقط على البريد الإلكتروني (Tafila.Univ@MOHE.GOV.JO)

كما قرر مجلس التعليم العالي اعتماد آلية تعيين رئيس الجامعة وفقاً لما يلي:

أولاً: تعيين لجنة الاختيار والإعلان عن الشاغر

يشكل مجلس التعليم العالي لجنة اختيار رئيس الجامعة من ثلاثة أعضاء على أن يكون أحد الأعضاء من مجلس أمناء الجامعة المعنية، ويتم طرح إعلان الشاغر لمدة أسبوع على موقع وزارة التعليم العالي وموقع الجامعة المعنية.

ثانيا: دراسة الطلبات المقدمة من المرشحين (خمسة أيام عمل بعد استلام الطلبات)

– تقوم اللجنة بدراسة الطلبات لجميع المتقدمين حيث يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة وبشكل منفرد بتصنيف المتقدمين إلى (قوي أو ضعيف أو خاضع للمناقشة).

– تجتمع اللجنة لاختيار أفضل خمسة عشر متقدماً ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ المتقدمين الذين لم يجتازوا هذه الخطوة عبر البريد الإلكتروني.

ثالثاً: إعلام المرشحين المنتقلين للمرحلة التالية (خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغهم بالبريد الإلكتروني)

تقوم اللجنة بإبلاغ المرشحين المنتقلين للمرحلة الثالثة ويطلب منهم إعداد فيديو قصير (مدته 3 دقائق) خلال خمسة ايام يشرح فيه عن توجهه في إدارة الجامعة خلال السنوات الأربع القادمة.

رابعاً: مراجعة فيديوهات المرشحين (خمسة أيام عمل)

• يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بمراجعة الفيديوهات منفردا قبل اجتماع اللجنة.

• يُصنِّف أعضاء اللجنة فرادى الفيديوهات المُقدمة إلى قوي أو ضعيف أو قيد النظر.

تجتمع اللجنة للتشاور والبت في الطلبات التي تتطلب مزيدًا من النقاش لتحديد ما إذا كانت ستقبل ثم تقوم اللجنة بالاتفاق على القائمة النهائية (5 مرشحين على الاكثر)

خامساً: المرحلة النهائية (عشرة أيام عمل)

يُمنح المرشحون المختارون أسبوعًا للتحضير للمرحلة النهائية حيث يحتاج المرشح لهذه الفترة لإعداد نفسه لسيناريو محاكاة الرئيس، وللتحضير للتمرين المالي.

وتتم الخطوة الخامسة على جزئين:

– الجزء الأول يتضمن المقابلات مع شركاء الجامعة من أصحاب العلاقة (Stake holders) وتهدف لإعطاء المرشح الفرصة لمعرفة المزيد عن الجامعة ومساعدته في الاستعداد للجزء الثاني.

– الجزء الثاني: يتضمن عرضاً تقديمياً للارتباطات الخارجية للجامعة كما يراها المرشح وتهدف الى قياس معرفته في الإدارة المالية والارتباطات الخارجية بالإضافة إلى صفاته القيادية كما يتضمن سيناريو محاكاة الرئيس، والتمرين المالي، والمقابلة النهائية.

سادساً: المقابلة النهائية (يوما عمل)

يوزع رئيس اللجنة أسئلة المقابلة المعدة مسبقاً ونموذج التقييم على أعضاء اللجنة ويقوم كل عضو في اللجنة بتعبئة النموذج قبل الدخول في مناقشة مع الاخرين بما يشمل السيرة الذاتية ورسالة التغطية التي قدمها المرشح، والتغذية الراجعة عن كل مرشح من التمارين السابقة.

التوصية: (يوما عمل)

تعد اللجنة التقرير النهائي متضمناً التوصية بتعيين رئيس الجامعة وترفعه إلى مجلس التعليم العالي ويطلب من المرشحين الذين وصلوا للمرحلة النهائية تقديم رسائل توصية من الجامعة/الجامعات التي عملوا بها، أو من مراجع أخرى إذا تعذر ذلك.