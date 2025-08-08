فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث جرائم الاحتلال

وطنا اليوم:طلبت دولة فلسطين من جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك العدوان، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، خصوصا في قطاع غزة، وفقا لمندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك.

وأكّد السفير العكلوك أن الاجتماع المزمع عقده في الفترة المقبلة يهدف إلى إصدار قرار عربي يدعو إلى تحرك فعّال على المستويين العربي والدولي للتصدي لهذه الجرائم، والعمل على منع استمرارها، وملاحقة مرتكبيها أمام آليات العدالة الدولية.

وأوضح أن هذا الطلب جاء بناء على توجيهات من الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي، وإعلان حكومة الاحتلال نيتها “إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل”، ما يهدد بمزيد من التهجير القسري، والمجازر الدموية، والتجويع والمعاناة.

وأضاف أن الاحتلال يواصل تدمير مخيمات اللاجئين، والبنية التحتية، وهدم المنازل، والتوسع الاستيطاني، إلى جانب تصعيد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، وتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس الاحتلال وتعميق المأساة الفلسطينية.

ويترأس الأردن الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تُعقد الاجتماعات برئاسة الدولة رئيس الدورة.