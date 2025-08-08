بنك القاهرة عمان
أمانة عمّان توقف العمل الميداني ظهراً بسبب موجة الحر

28 ثانية ago
أمانة عمّان توقف العمل الميداني ظهراً بسبب موجة الحر

وطنا اليوم:قال الناطق باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنة، الجمعة، إن هناك تنسيقا عالي المستوى بين الأمانة مع مؤسسة الغذاء والدواء وشركة الكهرباء في ظل موجة الحر الحالية.
وأضاف الرحامنة ، أن فرق الرقابة الصحية تقوم بواجبها على أكمل وجه خصوصا في مثل هذه الأيام، إذ تراقب على الأسواق والأغذية بالتواصل مع الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن فرق أمانة عمان الرقابية المتعلقة بالصحة تحديدا تقوم بواجبها بمختلف الأوقات.
وذكر أن أمانة عمّان أعلنت تعديل ساعات العمل الميداني لكوادرها، وذلك خلال موجة الحر التي تؤثر على المملكة، حيث سيتم إيقاف عمل العمال والكوادر الميدانية خلال موجة الحر في فترة الظهيرة، من الساعة 11 صباحاً ولغاية الساعة 4 عصرا


