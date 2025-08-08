الهلال يساعد ليفربول في تحقيق الصفقة الحلم

وطنا اليوم:أكد الصحفي الإيطالي المختص بالانتقالات، فابريتسيو رومانو، اقتراب الهلال السعودي من التوقيع مع مهاجم ليفربول، وهي الصفقة التي ستؤدي إلى “تأثير الدومينو”.

وأكد رومانو، صباح الأربعاء، أن الهلال اقترب من التوقيع مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، اللاعب الذي اعتبرته جماهير ليفربول “عبئا” على الفريق بسبب أدائه المتذبذب مؤخرا.

وقال رومانو أن “الاتفاق تم” بين الهلال وليفربول، والمتبقي هو موافقة نونيز على الشروط الشخصية من نادي الهلال، والمتوقع أن يتم الاتفاق عليها دون مشاكل.

تأثير الدومينو

هذا الانتقال سيؤدي إلى ما يعرف “بتأثير الدومينو”، حيث سيؤدي إلى خطوات مقبلة من ليفربول، تساعدهم على الوصول إلى “الصفقة الحلم”، على حد وصف الجمهور.

برحيل نونيز، وحصول ليفربول على مبلغ قد يصل إلى 70 مليون يورو، سيمضي الفريق قدما للتوقيع مع المهاجم السويدي أليكساندر إيزاك.

ويعتبر إيزاك أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن انتقاله لن يتم من نيوكاسل، إلا في حال استطاع ليفربول بيع نوينز.

وفي حال انتقال إيزاك إلى “الريدز”، سيمتلك الفريق واحدا من أقوى الفرق هجوميا في أوروبا، بوجود المصري محمد صلاح والفرنسي أوغو إيكيتيكي والألماني فلوريان فيرتز