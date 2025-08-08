درجات الحرارة في عمّان تتجاوز العقبة وتتخطى 40 مئوية في عدة أحياء

وطنا اليوم:تسجل محطات الرصد الجوي، في هذه الأثناء من يوم الجمعة، درجات حرارة مرتفعة لامست 40 درجة مئوية في عدة أحياء من العاصمة عمّان، وسط أجواء حارة ومرهقة، في حين سجل مطار الملكة علياء الدولي درجة حرارة بلغت 41 درجة مئوية عند الساعة الثانية ظهراً.

درجات الحرارة في عمّان أعلى من العقبة

وفي ظاهرة لافتة، تسجل مدينة العقبة الساحلية حالياً 36 درجة مئوية، وهي درجة حرارة أقل من تلك المسجلة في العاصمة عمّان والمناطق المرتفعة.

ويعود السبب في ذلك، بحسب “طقس العرب”، إلى أن الهواء الحار يكون أقل كثافة فيرتفع إلى الأعلى، مما يجعل تأثيره أكبر على المناطق الجبلية والمرتفعة، بما فيها العاصمة عمّان، مقارنة بتأثيره على المناطق المنخفضة مثل مدينة العقبة.

كما يلعب مصدر ومسار الكتلة الهوائية شديدة الحرارة دوراً مهماً في هذه الظاهرة، إذ إن الكتلة الحالية قادمة من الشرق عبر الجزيرة العربية، ما يجعل بعض المدن والمناطق الواقعة على مسارها المباشر أكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة.

يُذكر أن المملكة بدأت تتأثر اليوم بموجة حارة من المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، لذا يُنصح الجميع باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في ساعات الذروة، للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة