بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

درجات الحرارة في عمّان تتجاوز العقبة وتتخطى 40 مئوية في عدة أحياء

44 ثانية ago
درجات الحرارة في عمّان تتجاوز العقبة وتتخطى 40 مئوية في عدة أحياء

وطنا اليوم:تسجل محطات الرصد الجوي، في هذه الأثناء من يوم الجمعة، درجات حرارة مرتفعة لامست 40 درجة مئوية في عدة أحياء من العاصمة عمّان، وسط أجواء حارة ومرهقة، في حين سجل مطار الملكة علياء الدولي درجة حرارة بلغت 41 درجة مئوية عند الساعة الثانية ظهراً.

درجات الحرارة في عمّان أعلى من العقبة
وفي ظاهرة لافتة، تسجل مدينة العقبة الساحلية حالياً 36 درجة مئوية، وهي درجة حرارة أقل من تلك المسجلة في العاصمة عمّان والمناطق المرتفعة.
ويعود السبب في ذلك، بحسب “طقس العرب”، إلى أن الهواء الحار يكون أقل كثافة فيرتفع إلى الأعلى، مما يجعل تأثيره أكبر على المناطق الجبلية والمرتفعة، بما فيها العاصمة عمّان، مقارنة بتأثيره على المناطق المنخفضة مثل مدينة العقبة.
كما يلعب مصدر ومسار الكتلة الهوائية شديدة الحرارة دوراً مهماً في هذه الظاهرة، إذ إن الكتلة الحالية قادمة من الشرق عبر الجزيرة العربية، ما يجعل بعض المدن والمناطق الواقعة على مسارها المباشر أكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة.
يُذكر أن المملكة بدأت تتأثر اليوم بموجة حارة من المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، لذا يُنصح الجميع باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في ساعات الذروة، للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:15

القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية

15:03

بلجيكا تستدعي سفير إسرائيل بسبب خطط غزة

14:54

الجامعة العربية تدين مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة إعادة احتلال غزة

14:50

سندويتشات الأسبوع .. الطبّال وعازف البيانو

14:20

الملك في اتصال مع عباس يؤكد رفض خطة التوسع الإسرائيلية

14:14

الأمن العام يدعو إلى اتباع إرشادات الوقاية خلال ارتفاع درجات الحرارة

14:06

ترامب يقاطع نتنياهو غاضبا خلال اتصال هاتفي : صور المجاعة في غزة ليست مزيّفة

13:51

ارتفاع كبير ولافت على أسعار الغذاء العالمية في تموز

13:46

الأردن يدين قرار إسرائيل ترسيخ احتلال قطاع غزة

12:03

نجحنا في التوجيهي.. وماذا بعد..!!

12:02

وفيات الجمعة 8-8-2025

11:54

الاتحاد الأردني يرد على دعوة أوكرانيا لإلغاء مباراة مع روسيا

وفيات
وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025