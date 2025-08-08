القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، الجمعة، عملية إنزال جوي جديدة لإيصال مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة، من خلال 7 طائرات، اثنتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، بالإضافة إلى طائرة لكل من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة بلجيكا، ومملكة هولندا، وجمهورية فرنسا، محمّلة بنحو 67 طناً من المواد الإغاثية.

وبذلك يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى 146 إنزالاً جوياً، و308 إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها 507 طناً منذ عودة الإنزالات الجوية في 27 من شهر تموز الماضي