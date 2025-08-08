بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية

40 ثانية ago
القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، الجمعة، عملية إنزال جوي جديدة لإيصال مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة، من خلال 7 طائرات، اثنتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، بالإضافة إلى طائرة لكل من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة بلجيكا، ومملكة هولندا، وجمهورية فرنسا، محمّلة بنحو 67 طناً من المواد الإغاثية.
وبذلك يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى 146 إنزالاً جوياً، و308 إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها 507 طناً منذ عودة الإنزالات الجوية في 27 من شهر تموز الماضي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:03

بلجيكا تستدعي سفير إسرائيل بسبب خطط غزة

14:54

الجامعة العربية تدين مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة إعادة احتلال غزة

14:50

سندويتشات الأسبوع .. الطبّال وعازف البيانو

14:20

الملك في اتصال مع عباس يؤكد رفض خطة التوسع الإسرائيلية

14:14

الأمن العام يدعو إلى اتباع إرشادات الوقاية خلال ارتفاع درجات الحرارة

14:06

ترامب يقاطع نتنياهو غاضبا خلال اتصال هاتفي : صور المجاعة في غزة ليست مزيّفة

13:51

ارتفاع كبير ولافت على أسعار الغذاء العالمية في تموز

13:46

الأردن يدين قرار إسرائيل ترسيخ احتلال قطاع غزة

12:03

نجحنا في التوجيهي.. وماذا بعد..!!

12:02

وفيات الجمعة 8-8-2025

11:54

الاتحاد الأردني يرد على دعوة أوكرانيا لإلغاء مباراة مع روسيا

11:49

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات موجهة

وفيات
وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025