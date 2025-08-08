الملك في اتصال مع عباس يؤكد رفض خطة التوسع الإسرائيلية

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكّد جلالته خلاله أن الأردن يبذل كل الجهود لإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة بكل الطرق الممكنة ودون اعتراض أو تأخير.

وتناول الاتصال الخطة التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) لترسيخ احتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه، إذ شدد جلالة الملك على رفض الأردن القاطع وإدانته لهذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني وتهدد الجهود الدولية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.

وأكد جلالته تضامن الأردن مع الأشقاء الفلسطينيين، وتمسك المملكة بثوابتها تجاه دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين