بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك في اتصال مع عباس يؤكد رفض خطة التوسع الإسرائيلية

42 ثانية ago
الملك في اتصال مع عباس يؤكد رفض خطة التوسع الإسرائيلية

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكّد جلالته خلاله أن الأردن يبذل كل الجهود لإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة بكل الطرق الممكنة ودون اعتراض أو تأخير.
وتناول الاتصال الخطة التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) لترسيخ احتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه، إذ شدد جلالة الملك على رفض الأردن القاطع وإدانته لهذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني وتهدد الجهود الدولية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.
وأكد جلالته تضامن الأردن مع الأشقاء الفلسطينيين، وتمسك المملكة بثوابتها تجاه دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:14

الأمن العام يدعو إلى اتباع إرشادات الوقاية خلال ارتفاع درجات الحرارة

14:06

ترامب يقاطع نتنياهو غاضبا خلال اتصال هاتفي : صور المجاعة في غزة ليست مزيّفة

13:51

ارتفاع كبير ولافت على أسعار الغذاء العالمية في تموز

13:46

الأردن يدين قرار إسرائيل ترسيخ احتلال قطاع غزة

12:03

نجحنا في التوجيهي.. وماذا بعد..!!

12:02

وفيات الجمعة 8-8-2025

11:54

الاتحاد الأردني يرد على دعوة أوكرانيا لإلغاء مباراة مع روسيا

11:49

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات موجهة

11:45

مطالب بإنشاء مبنى جديد لمستشفى جرش الحكومي

11:42

الغذاء والدواء تؤكد ضرورة اتباع تعليمات حفظ وتخزين الغذاء خلال موجة الحر

11:19

سموتريتش يعلنها صراحة: سنمحو الدولة الفلسطينية بعون الله

10:53

وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما

وفيات
وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025