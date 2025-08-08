بنك القاهرة عمان
الاتحاد الأردني يرد على دعوة أوكرانيا لإلغاء مباراة مع روسيا

وطنا اليوم:رد الاتحاد الأردني لكرة القدم، على دعوة الاتحاد الأوكراني لكرة القدم بإلغاء مباراة ودية مع المنتخب الروسي.
ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الروسي نظيره الأردني في 4 سبتمبر، فيما سيخوض “الدب الروسي” مباراة ودية أخرى أمام منتخب قطر في الدوحة يوم 7 سبتمبر.
وأكد المنسق الإعلامي للمنتخب الأردني أحمد الزاغة، أن المباراة الودية المقررة بين منتخب الأردن ونظيره الروسي ستقام في موعدها، رغم دعوة الاتحاد الأوكراني لكرة القدم لإلغائها.
وأوضح الزاغة في تصريحات لموقع Sport24 الروسي أن الطلب الأوكراني جاء متأخرا، قائلا: “تم توقيع جميع الوثائق مع الاتحاد الروسي لكرة القدم، ولم يعد هناك مجال لإجراء أي تغييرات”.
وتابع: “المباراة مدرجة في الجدول الزمني وستقام في موعدها المحدد، كما ستحتسب نقاطها ضمن تصنيف الفيفا للمنتخبات”.
وكان الاتحاد الأوكراني وجه، في 6 أغسطس الجاري، رسائل رسمية إلى الاتحاد الأردني، وإلى كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، والاتحاد الآسيوي، مطالبا بالتدخل لإلغاء اللقاء.
وأشار الاتحاد الأوكراني في بيانه إلى أن مشاركة المنتخبات الروسية في المسابقات الدولية التي تقام تحت مظلة الفيفا واليويفا ما زالت محظورة، معتبرا أن الالتزام بهذا القرار يعكس تضامن المجتمع الكروي العالمي مع الشعب الأوكراني.
يذكر أن المنتخبات والأندية الروسية لا تزال مستبعدة من المنافسات الدولية منذ عام 2022 بسبب الأزمة الجارية في أوكرانيا.


