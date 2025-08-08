بنك القاهرة عمان
29 ثانية ago
الغذاء والدواء تؤكد ضرورة اتباع تعليمات حفظ وتخزين الغذاء خلال موجة الحر

وطنا اليوم:نظراً لموجة الحر التي تتأثر بها المملكة وارتفاع درجات الحرارة، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين، تهيب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بضرورة اتخاذ أشد التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الغذاء المتداول في المنشآت الغذائية ومستودعات المواد الغذائية.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي، على ضرورة تفقد كفاءة أجهزة التبريد والتجميد ووسائل نقل المواد الغذائية المبردة بشكل دوري، خاصة عند التعامل مع المواد الغذائية سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والأسماك ومشتقات الحليب والألبان، وذلك وفقًا للاشتراطات والتعليمات الصادرة عن المؤسسة بخصوص تداول ونقل المواد الغذائية.
وأضافت المؤسسة أنها تنفذ حملة رقابية مكثفة وجولات تفتيشية على جميع المنشآت الغذائية، حفاظاً على معايير الصحة العامة وذلك استمرارًا للجهود الرقابية الدورية.
وتدعو المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo، و “الواتس أب” على الرقم 0795632000
غذاء آمن…. مسؤولية نتحملها معاً


