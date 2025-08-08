ليالي عمان تعود بحلّة استثنائية تجمع كاظم الساهر و وائل كفوري وعبير نعمة

وطنا اليوم:تستعد شركة 165 Entertainment لإطلاق نسخة جديدة من الحدث الفني الأبرز في العاصمة الأردنية، “ليالي عمان”، والذي يعود هذا العام ليقدّم لجمهور الطرب الأصيل أمسيتين استثنائيتين في أرض المعارض – عمان، وسط أجواء موسيقية راقية ومعايير تنظيمية تضاهي أضخم المهرجانات العالمية.

وتنطلق أولى الليالي يوم الخميس 14 أغسطس 2025 مع قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، الذي سيحيي أمسية شاعرية تجمع بين روائع الموسيقى والكلمة الراقية. وفي الليلة التالية، الجمعة 15 أغسطس 2025، يلتقي عشاق الفن العربي بنجم الإحساس وائل كفوري والفنانة المتميزة عبير نعمة، في سهرة طربية حالمة تمزج بين الأصالة والرومانسية.

ويعد هذا الحدث الفني محطة بارزة على أجندة الترفيه في الأردن والمنطقة، حيث يجمع الزوار من مختلف الدول للاستمتاع بليلتين من الفن الراقي، في إطار تجربة متكاملة تعكس الضيافة الأردنية الأصيلة وتقدم مستوى عالمي من التنظيم والخدمات.

وفي تصريح له عن هذا الحدث،

أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، أن:

“ليالي عمان تمثل نموذجًا حيًا على تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص في دعم السياحة الثقافية الفنية ، وتقديم فعاليات نوعية تعكس صورة الأردن الحديثة والمضيافة. واضاف نحن في الهيئة نؤمن بأهمية الفنون كرافد رئيسي للحركة السياحية، ونسعد بشراكتنا مع شركة 165 Entertainment في إنجاح هذا الحدث المميز، الذي بات يستقطب جمهورًا عربيًا واسعًا ويضع عمّان على خارطة أهم المهرجانات الفنية في المنطقة.”

من جانبها أكدت السيدة هنا زريقات، الرئيس التنفيذي لشركة 165 Entertainment، أن:

“ليالي عمان تأتي انطلاقًا من رسالتنا في إثراء المشهد الفني في الأردن والمنطقة، وتقديم محتوى موسيقي راقٍ يليق بجمهورنا، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة للسياحة الثقافية والفنية في الشرق الأوسط.”

وقد شهدت تذاكر الحفلين نفادًا كاملًا خلال فترة قياسية، في دليل واضح على شغف الجمهور الأردني والعربي بالفن الراقي، والتوقعات الكبيرة المحيطة بهذه الليالي المميزة.

ليالي عمان تأتيكم بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، والرعاة الرسميين البنك العربي وشركة زين، وبتنظيم من 165 Entertainment.