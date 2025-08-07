بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بنك الملابس يوزع أكثر من ستة آلاف قطعة ملابس في عيمة بالطفيلة

19 ثانية ago
بنك الملابس يوزع أكثر من ستة آلاف قطعة ملابس في عيمة بالطفيلة

وطنا اليوم:أقام بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، صالة ملابس متنقلة في قاعة بلدية عيمة بمحافظة الطفيلة، وذلك على مدار يومين، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة، وبمشاركة متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن.
‎وبحسب بيان للبنك، اليوم الخميس، تم خلال النشاط توزيع أكثر من 11850قطعة ملابس على 1185فرداً من الأسر العفيفة في المنطقة، حيث شملت الكسوة فئات عمرية مختلفة، وبأسلوب يراعي خصوصية وكرامة المستفيدين.
‎وتأتي هذه المبادرة، ضمن برنامج “ديرتنا”، أحد البرامج الميدانية التي ينفذها بنك الملابس الخيري للوصول إلى الأسر المحتاجة في المناطق النائية والمحرومة من مختلف محافظات المملكة.
‎ويقدم بنك الملابس الخيري خدماته من خلال صالتين ثابتتين في العاصمة عمّان ومحافظة الكرك، حيث يتم استقبال الأسر العفيفة وتقديم الكسوة المناسبة لها، بالاعتماد على التبرعات العينية التي يتم جمعها وفرزها وإعادة تصنيفها.
وقد تمكّن البنك حتى اليوم من خدمة أكثر من مليون و800 ألف فرد، وتوزيع ما يزيد عن 8 ملايين قطعة ملابس ضمن برامجه المتنوعة التي تشمل دعم منتفعي المعونة الوطنية، الجمعيات الخيرية، الأيتام، كبار السن، المرضى، والمقبلين على الزواج


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:42

بدء تقديم طلبات القبول الموحد الثلاثاء المقبل

20:36

4 توائم من الزرقاء ينجحون بالتوجيهي بمعدلات فوق الـ90%

20:23

الاولى على المملكة: كنت واثقة بأنني من بين الأوائل

20:09

الأولى على المملكة في الاقتصاد المنزلي : التفوق لا يأتي صدفة

20:05

الأولى على الفرع الزراعي بالمملكة: أحلم بدراسة الذكاء الاصطناعي

20:01

مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

19:40

بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العسكريين الإثنين المقبل

19:35

أحمد القطاونة مبارك النجاح

19:32

انسحاب حزب الله وحركة أمل من اجتماع الحكومة وتسرب تفاصيل الورقة الأميركية

19:19

نتنياهو: نعتزم السيطرة على قطاع غزة كاملاً

19:11

حلا محمد ازمقنا بمعدل 85,5.. الف مبروك

19:06

أسماء أوائل تخصصات امتحان الثانوية العامة التوجيهي

وفيات
وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقاي