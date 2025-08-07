بنك الملابس يوزع أكثر من ستة آلاف قطعة ملابس في عيمة بالطفيلة

وطنا اليوم:أقام بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، صالة ملابس متنقلة في قاعة بلدية عيمة بمحافظة الطفيلة، وذلك على مدار يومين، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة، وبمشاركة متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن.

‎وبحسب بيان للبنك، اليوم الخميس، تم خلال النشاط توزيع أكثر من 11850قطعة ملابس على 1185فرداً من الأسر العفيفة في المنطقة، حيث شملت الكسوة فئات عمرية مختلفة، وبأسلوب يراعي خصوصية وكرامة المستفيدين.

‎وتأتي هذه المبادرة، ضمن برنامج “ديرتنا”، أحد البرامج الميدانية التي ينفذها بنك الملابس الخيري للوصول إلى الأسر المحتاجة في المناطق النائية والمحرومة من مختلف محافظات المملكة.

‎ويقدم بنك الملابس الخيري خدماته من خلال صالتين ثابتتين في العاصمة عمّان ومحافظة الكرك، حيث يتم استقبال الأسر العفيفة وتقديم الكسوة المناسبة لها، بالاعتماد على التبرعات العينية التي يتم جمعها وفرزها وإعادة تصنيفها.

وقد تمكّن البنك حتى اليوم من خدمة أكثر من مليون و800 ألف فرد، وتوزيع ما يزيد عن 8 ملايين قطعة ملابس ضمن برامجه المتنوعة التي تشمل دعم منتفعي المعونة الوطنية، الجمعيات الخيرية، الأيتام، كبار السن، المرضى، والمقبلين على الزواج