بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

بدء تقديم طلبات القبول الموحد الثلاثاء المقبل

21 ثانية ago
بدء تقديم طلبات القبول الموحد الثلاثاء المقبل

وطنا اليوم:كشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس سيبدأ اعتبارًا يوم الثلاثاء 12 آب ويستمر حتى 19من الشهر ذاته.
وقال الخطيب الخميس، إن تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط سيبدأ صباح الأربعاء 13 آب، ويستمر حتى 20 من الشهر ذاته.
وبين الخطيب أنه سيتم إطلاق الموقع الخاص بالقبول الموحد، ببياناته المحدثة، خلال اليومين المقبلين، داعيا الطلبة إلى عدم الاستعجال في اختيار التخصصات، ورسم خريطة واضحة لمسارهم الأكاديمي تلبي رغباتهم وتجنبهم الوقوع في سوء الاختيار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:36

4 توائم من الزرقاء ينجحون بالتوجيهي بمعدلات فوق الـ90%

20:23

الاولى على المملكة: كنت واثقة بأنني من بين الأوائل

20:09

الأولى على المملكة في الاقتصاد المنزلي : التفوق لا يأتي صدفة

20:05

الأولى على الفرع الزراعي بالمملكة: أحلم بدراسة الذكاء الاصطناعي

20:01

مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

19:40

بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العسكريين الإثنين المقبل

19:35

أحمد القطاونة مبارك النجاح

19:32

انسحاب حزب الله وحركة أمل من اجتماع الحكومة وتسرب تفاصيل الورقة الأميركية

19:19

نتنياهو: نعتزم السيطرة على قطاع غزة كاملاً

19:11

حلا محمد ازمقنا بمعدل 85,5.. الف مبروك

19:06

أسماء أوائل تخصصات امتحان الثانوية العامة التوجيهي

19:02

وزارة التربية تعلن نسب النجاح في امتحانات التوجيهي

وفيات
وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقاي