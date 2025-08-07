بدء تقديم طلبات القبول الموحد الثلاثاء المقبل

وطنا اليوم:كشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس سيبدأ اعتبارًا يوم الثلاثاء 12 آب ويستمر حتى 19من الشهر ذاته.

وقال الخطيب الخميس، إن تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط سيبدأ صباح الأربعاء 13 آب، ويستمر حتى 20 من الشهر ذاته.

وبين الخطيب أنه سيتم إطلاق الموقع الخاص بالقبول الموحد، ببياناته المحدثة، خلال اليومين المقبلين، داعيا الطلبة إلى عدم الاستعجال في اختيار التخصصات، ورسم خريطة واضحة لمسارهم الأكاديمي تلبي رغباتهم وتجنبهم الوقوع في سوء الاختيار.