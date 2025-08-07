4 توائم من الزرقاء ينجحون بالتوجيهي بمعدلات فوق الـ90%

وطنا اليوم:في قصة نجاح استثنائية، تمكن أربعة أشقاء توائم من محافظة الزرقاء من اجتياز امتحان الثانوية العامة لعام 2025 بتفوق لافت، محققين معدلات مرتفعة أدخلت البهجة إلى قلوب عائلتهم ومحبيهم.

وقال والد التوائم، محمود أبو جحيشة، إن أبناءه محمد ومراد وإلياس وآلاء، تمكنوا جميعًا من النجاح في التوجيهي بمعدلات مرتفعة.

وأوضح أن أبنائه الذكور الثلاثة درسوا في مدرسة صناعية بعيدة عن منزلهم، وكانوا يضطرون للذهاب والعودة بواسطة التاكسي، بينما درست ابنته آلاء في الفرع الأدبي بمدرسة قريبة من المنزل.

وأشار إلى أن إلياس حصل على معدل 95.65% وكان الأول على مدرسته، فيما حصل محمد على 89.85%، ومراد على 91.8%، بينما نالت آلاء معدل 91.45%