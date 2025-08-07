بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

4 توائم من الزرقاء ينجحون بالتوجيهي بمعدلات فوق الـ90%

7 ثواني ago
4 توائم من الزرقاء ينجحون بالتوجيهي بمعدلات فوق الـ90%

وطنا اليوم:في قصة نجاح استثنائية، تمكن أربعة أشقاء توائم من محافظة الزرقاء من اجتياز امتحان الثانوية العامة لعام 2025 بتفوق لافت، محققين معدلات مرتفعة أدخلت البهجة إلى قلوب عائلتهم ومحبيهم.
وقال والد التوائم، محمود أبو جحيشة، إن أبناءه محمد ومراد وإلياس وآلاء، تمكنوا جميعًا من النجاح في التوجيهي بمعدلات مرتفعة.
وأوضح أن أبنائه الذكور الثلاثة درسوا في مدرسة صناعية بعيدة عن منزلهم، وكانوا يضطرون للذهاب والعودة بواسطة التاكسي، بينما درست ابنته آلاء في الفرع الأدبي بمدرسة قريبة من المنزل.
وأشار إلى أن إلياس حصل على معدل 95.65% وكان الأول على مدرسته، فيما حصل محمد على 89.85%، ومراد على 91.8%، بينما نالت آلاء معدل 91.45%


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:23

الاولى على المملكة: كنت واثقة بأنني من بين الأوائل

20:09

الأولى على المملكة في الاقتصاد المنزلي : التفوق لا يأتي صدفة

20:05

الأولى على الفرع الزراعي بالمملكة: أحلم بدراسة الذكاء الاصطناعي

20:01

مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

19:40

بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العسكريين الإثنين المقبل

19:35

أحمد القطاونة مبارك النجاح

19:32

انسحاب حزب الله وحركة أمل من اجتماع الحكومة وتسرب تفاصيل الورقة الأميركية

19:19

نتنياهو: نعتزم السيطرة على قطاع غزة كاملاً

19:11

حلا محمد ازمقنا بمعدل 85,5.. الف مبروك

19:06

أسماء أوائل تخصصات امتحان الثانوية العامة التوجيهي

19:02

وزارة التربية تعلن نسب النجاح في امتحانات التوجيهي

17:51

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية ومهنية

وفيات
وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقاي