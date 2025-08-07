الاولى على المملكة: كنت واثقة بأنني من بين الأوائل

وطنا اليوم:أكدت الأولى على المملكة في الفرع العلمي بامتحان الثانوية العامة، الطالبة جود الصفدي، أنّ أهم شيء للوصول للنجاح هو وجود الأهداف لإرضاء النفس والوالدين.

وقالت الصفدي، إنها حتى اللحظة لم تقرر تخصصًا معينًا وستتأنى وتتروى وتشاور الأهل قبل اختيار التخصص الذي يناسبها.

وبينت أنّ الثقة بالله والإيمان بأنه لا يضيع أجر الأعمال الحسنة، أحد أسباب النجاح التفوق، مشيرة إلى أنّ ذويها ركزوا على ضرورة تفوقها الأكاديمي منذ الصغر.

وتابعت أنّ الاستمرارية بالدراسة شيء أساسي، والدراسة الصحيحة بشكل فهم، والتعامل مع العلم كعلم، وليس كمادة لامتحان هو سبب آخر للتفوق