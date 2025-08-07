الأولى على المملكة في الاقتصاد المنزلي : التفوق لا يأتي صدفة

وطنا اليوم:أكدت الطالبة سارة عبدالرحيم راسم أبو عرجة، الحاصلة على المركز الأول على مستوى المملكة في الفرع الأكاديمي “الاقتصاد المنزلي” بمعدل بلغ 99.1% من مدرسة إيدون الثانوية الشاملة للبنات، أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة عمل دؤوب، وشغف صادق بالعلم، والتزام عميق منذ بداية العام الدراسي.

وعبّرت سارة عن فرحتها التي لا توصف بهذا التفوق، مشيرة إلى أن سر النجاح كان في حسن تنظيم الوقت، حيث حرصت على تخصيص ما لا يقل عن 8 إلى 9 ساعات للدراسة يوميًا، مع الحفاظ على توازن صحي بين الدراسة وممارسة هواياتها مثل الرسم، ومساعدة والدتها في أعمال المنزل، إلى جانب تخصيص وقت لتصفح الإنترنت بهدف تعزيز معلوماتها العلمية.

وأوضحت سارة أن اختيارها لتخصص الاقتصاد المنزلي جاء عن قناعة تامة ورغبة نابعة من شغفها، حيث قالت: “أحببت التخصص منذ البداية، وأرى فيه مجالات واسعة للابتكار والتطور”. وأشارت إلى أنها تطمح لمواصلة مسيرتها الأكاديمية بدراسة تخصص “علم التغذية” في جامعة العلوم، باعتباره امتدادًا طبيعيًا لاهتماماتها وميولها، وتأمل أن تحقق فيه التميز ذاته الذي أحرزته في الثانوية العامة.

وعن دور العائلة، قالت سارة إن الدعم المعنوي والتشجيع المستمر من والديها كان لهما الأثر الأكبر في تحقيق هذا النجاح، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها وفّرا لها ولإخوتها بيئة داعمة بكل المقاييس، وأضافت: “كان لديهما إيمان قوي بقدرتي على التفوق، وهذا دفعني لأن أحقق حلمهم وحلمي معًا”.

وأكدت سارة أن النجاح الحقيقي هو نتاج الالتزام والمثابرة، معتبرة أن الذكاء وحده لا يكفي دون اجتهاد مستمر. وقالت: “أنا أؤمن بأن العمل الجاد هو ما يصنع التفوق، وهذا المعدل ليس فقط لي، بل لكل من آمن بي ودعمني في مسيرتي”.

ووجهت سارة رسالة للطلبة المقبلين على امتحان الثانوية العامة، دعتهم فيها إلى عدم القلق أو التوتر، مؤكدة أن الثقة بالنفس والاستعداد الجيد هما مفتاح النجاح.

من جهتها، عبّرت والدة سارة عن فخرها الكبير بإنجاز ابنتها، قائلة: “سارة متفوقة منذ بداياتها، وقد اختارت تخصصها عن حب واقتناع. نحن كعائلة سنواصل دعمها في مسيرتها المقبلة، وشعوري اليوم لا يوصف، فهو شعور كل أم ترى حلم ابنتها يتحقق”.

بدورها، قدّمت مديرة التربية والتعليم نسرين البكار أسمى آيات التهنئة للطالبة سارة، مؤكدة أن تفوقها يمثل مصدر فخر لمنظومة التعليم بأكملها، ودليلًا على جودة التعليم في مدارسنا. وأضافت: “هذا الإنجاز يعكس الجد والاجتهاد الذي تتمتع به الطالبة، والدور الكبير الذي قامت به أسرتها ومعلماتها، ونتمنى لها مستقبلًا أكاديميًا مشرقًا يخدم وطنها ومجتمعها