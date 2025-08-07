مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

وطنا اليوم:استمرارًا للنّهج الإنسانيّ النبيل لجلالة الملك عبدُالله الثاني ابن الحسين المعظّم في دعمِ الأشقّاء الفلسطينيين، استقبلَ مُستشفى الجامعة الأردنيّة وبالتعاون مع سلسلة الأمل وجمعيّة هبة الحياة الدوليّة فرع الأردن، اليوم الخميس، (6) أطفال من قطاع غزة يُعانونَ من أمراض قلبيّة؛ وذلك لتقديم الرعاية الطبيّة المُتخصّصة وإجراء التدخُّلات الجراحيّة اللازمة لهم.

ويأتي وصولُ هؤلاء الأطفال ضمنَ الجّهود المُتواصلة للأردُن في تخفيف مُعاناة الأشقّاء في قطاع غزّة، حيثُ أَجلَت القوات المُسلّحة الأردنيّة– الجيش العربيّ، أمس الأربعاء، الدّفعة التاسعة من أطفال القطاع؛ وذلك ضمنَ مُبادرة “الممر الطبيّ الأردنيّ”، والتي ضمّت (15) مريضًا و(43) مُرافقًا من ذويهم، ليتم نقلهم إلى المُستشفيات الأردنيّة لتلقّي العلاج بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظّمة الصحة العالميّة.

ويُشرف على علاج الأطفال في المُستشفى، فريق طبي مُتكامل بقيادة استشاري أول قلب الأطفال الأستاذ الدكتور إياد العموري، وبمُساندة طواقَم طبيّة وتمريضيّة ذات كفاءة عالية، كما وسيتم إجراء جميع الفحوصات التشخيصيّة والتحضيرات الطبيّة اللازمة لضمان نجاح العمليّات الجراحيّة المُقرّرة.

وفي هذا السّياق، أكّد المدير العام للمستشفى الأستاذ الدكتور نادر البصول، أنّ استقبال الأطفال المرضى من قطاع غزّة يُمثّلُ ترجمةً حقيقيّة للتوجيهات الملكيّة السامية، وتجسيدًا للدور الإنسانيّ الذي يضطّلعُ به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدُالله الثاني ابن الحسين، في دعم الأشقّاء الفلسطينيّين، لافتًا إلى أنّ المستشفى يُسخّر كافة إمكاناته الطبيّة والبشريّة لتقديم رعاية مُتكاملة لهؤلاء الأطفال، انطلاقًا من مسؤوليّته الوطنيّةِ والمهنيّة، وحرصهِ على توفير بيئةٍ علاجيّةٍ آمنةٍ ومُتقدّمة تُسهمُ في إنجاح العمليّات الجراحيّة وتحقيق الشفاء.

من جانبه، بيّنَ العموري، أنّه سيتم تقييم الأطفال طبيًّا وتحضيرهم لإجراء عمليّات قلب مفتوح ضمنَ حملة جراحيّة مُتخصّصة بالتعاون مع فرق جراحيّة عالميّة، لافتًا إلى أنّ المستشفى سيُقدّم جميع أشكال الدّعم لضمان نجاح هذه العمليّات وتماثُل الأطفال للشّفاء.