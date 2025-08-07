100 شهيد بمجازر إسرائيلية في قطاع غزة خلال يوم

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل إلى المستشفيات 100 شهيد و 603 إصابات بمجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61258 شهيدا 152045 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأضافت، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي حتى اليوم بلغت 9752 شهيدا و 40004 إصابات.

وأشارت الوزارة، الى انه وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية 51 من شهداء المساعدات و 230 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1706 شهداء وأكثر من 12030 مصابا

الى ذلك، سجلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدا بينهم 96 طفلا.