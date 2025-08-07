بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

100 شهيد بمجازر إسرائيلية في قطاع غزة خلال يوم

23 ثانية ago
100 شهيد بمجازر إسرائيلية في قطاع غزة خلال يوم

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل إلى المستشفيات 100 شهيد و 603 إصابات بمجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61258 شهيدا 152045 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وأضافت، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي حتى اليوم بلغت 9752 شهيدا و 40004 إصابات.
وأشارت الوزارة، الى انه وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية 51 من شهداء المساعدات و 230 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1706 شهداء وأكثر من 12030 مصابا
الى ذلك، سجلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدا بينهم 96 طفلا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:11

التنمية: ضبط 839 متسولا خلال تموز الماضي

16:03

ارتياح واسع بين طلبة التوجيهي لامتحان التربية الإسلامية

15:51

مبارك آل بني ملحم

15:46

انطلاق الفعاليات التحضيرية لجولة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون الأردن 2025 برعاية رسمية وشراكات وطنية

15:33

رسمياً.. إليك رابط نتائج التوجيهي 2025 في الأردن

15:15

بحمولة 60 طنا.. الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية جديدة على غزة

15:13

الكرملين يعلن عن قمة بين ترامب وبوتين خلال أيام

15:07

وزارة الإدارة المحلية توجه البلديات لاتخاذ إجراءات وقائية خلال موجة الحر

15:03

البكار يوجه بزيارات تفتيشية للتأكد من بيئة عمل آمنة للعمال خلال موجة الحر

14:56

إسرائيل تعتمد 3 مخططات لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

14:53

جلسة نقاشية نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية في “الطفيلة التقنية” حول الآفاق والفرص في الحياة السياسية للطلبة عند الانضمام إلى الأحزاب السياسية

14:18

بعد سوزي الأردنية.. الداخلية المصرية تتهم التيك توكر مداهم بغسل 65 مليون جنيه

وفيات
وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقاي