وزارة الإدارة المحلية توجه البلديات لاتخاذ إجراءات وقائية خلال موجة الحر

وطنا اليوم:وجه وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، رؤساء لجان البلديات لاتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاستعدادات الميدانية تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الأيام المقبلة، وفقاً لتقارير إدارة الأرصاد الجوية.

وأكد المصري في كتاب رسمية وجهها للجان، اليوم الخميس، ضرورة الحرص على السلامة العامة وسلامة العاملين والمواطنين، من خلال تفويض رؤساء البلديات بتنظيم دوام عمال الوطن خلال ساعات الذروة، واستبداله بالأوقات الصباحية أو المسائية.

كما أكد أهمية توفير قبعات ومياه شرب باردة وملابس واقية للكوادر الميدانية، وتكثيف الرقابة على المناطق الحرجة، ورفع جاهزية الآليات والكوادر للتعامل مع أي طارئ، والتنسيق مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

ودعا المصري إلى توعية المواطنين حول مخاطر موجة الحر، وتزويد مركز الوزارة بأي مستجدات أو احتياجات عاجلة.

يشار إلى أن هذا الاجراء يأتي ضمن جهود الوزارة في تعزيز الجاهزية الميدانية والتقليل من آثار موجات الحر على العاملين في الميدان.