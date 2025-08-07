جلسة نقاشية نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية في “الطفيلة التقنية” حول الآفاق والفرص في الحياة السياسية للطلبة عند الانضمام إلى الأحزاب السياسية

وطنا اليوم:نظّمت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية، وبالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية جلسة نقاشية طلابية بعنوان: “آفاق وفرص الانضمام إلى الأحزاب السياسية”، وذلك على مدرج كلية الأعمال، بحضور نخبة من الأكاديميين وطلبة الجامعة من مختلف التخصصات.

وركزت الجلسة التي حاضر فيها كلٌّ من الأستاذ الدكتور خالد الشنيكات، رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، والدكتور هاني السرحان، عضو الجمعية، على أهمية تعزيز الثقافة السياسية لدى الشباب الجامعي، وتوضيح أبرز العقبات التي تحدُّ من انخراطهم في الحياة الحزبية، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة ضمن مشهد التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظّم.

وأكد المتحدثون على أنَّ الانخراط السياسي الواعي والمسؤول يعدّ جزءًا من مكونات الهوية الوطنية الحديثة، مشيرين إلى أن الجامعات تمثل حاضنات فكرية فاعلة لبناء جيل واعٍ من الشباب القادر على المشاركة في صياغة مستقبل الأردن السياسي والبرلماني.

من جانبه، ثمّن الأستاذ الدكتور نايل الحجايا، عميد شؤون الطلبة عقد هذه الجلسة الحوارية الهادفة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تمكين الشباب سياسيًّا وفكريًّا، وإعدادهم للعب أدوار ريادية في الحياة العامة.

وتخلل الجلسة مداخلات طلابية تفاعلية، أثرت الحوار وطرحت تساؤلات حول البيئة القانونية والثقافية المحيطة بالمشاركة الحزبية، ودور المؤسسات الأكاديمية في توعية الطلبة بمسؤولياتهم الوطنية.

وقد حظيت الجلسة بحضور طلابي، يعكس اهتمام الشباب بالقضايا الوطنية الكبرى، ورغبتهم بالمشاركة الجادة في مسارات التحديث والإصلاح.