جامعة البترا توقّع اتفاقية لاستحداث دبلوم في الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

وطنا اليوم:وقّعت جامعة البترا اتفاقية تعاون مع مؤسسة “ألفا للصناعات الكيماوية” لاستحداث دبلوم متخصص في الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل. وقد وقّع الاتفاقية عن جامعة البترا مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع، السيد سعد المغربي، وعن مؤسسة ألفا المدير العام، الدكتور محمد بسام البيطار، بحضور رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم.

ويهدف الدبلوم إلى رفع المستوى الأكاديمي والعملي لطلبة جامعة البترا والمجتمع المحلي، ومواءمة البرامج التعليمية مع متطلبات سوق العمل العالمي. وتبلغ مدة الدراسة في البرنامج أحد عشر شهرًا، ويشمل مساقات متخصصة في: كيمياء وتكنولوجيا المنظفات، وكيمياء وتكنولوجيا صناعة المستحضرات التجميلية، وتكنولوجيا المعقمات والمطهرات والمواد الحافظة.

تعقد المحاضرات النظرية في القاعات الصفية والمختبرات المجهزة داخل حرم الجامعة، في حين يتم التدريب الميداني المكثف لمدة شهر كامل في مصانع مؤسسة ألفا وعلى نفقتها. كما تنص الاتفاقية على توفير مواصلات مجانية للطلبة من وإلى الجامعة.

يُقدّم الدبلوم مواد تعليمية أصلية (original courseware)، ويشرف على تدريسه نخبة من المدربين والمدرسين المتخصصين من ذوي الشهادات الجامعية والخبرة العملية. ويحصل المشاركون عند إتمام البرنامج على شهادات مشتركة من جامعة البترا وأكاديمية ألفا التابعة لمؤسسة ألفا للصناعات الكيماوية، تُمنح خلال حفل تخريج خاص.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد الرحيم أن هذا الدبلوم يمنح الخريجين مهارات عملية تطبيقية تُؤهّلهم للاندماج في سوق العمل المتخصص في الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، من خلال الاطلاع المباشر على المواد الكيميائية المستخدمة وفهم أدوارها النظرية والعملية، إضافة إلى تحضير المستحضرات الكيميائية والتجميلية بشكل عملي في مختبرات الجامعة ومواقع التدريب في مصانع ألفا. كما يُسهّل البرنامج على الخريجين إمكانية دخول السوق من خلال إنشاء مشاريع خاصة بكلف منخفضة نسبيًا. وأوضح أن هذا الدبلوم التدريبي متاح لطلبة تخصصات الصيدلة، والهندسة الكيميائية، والكيمياء، وجميع التخصصات ذات العلاقة.

من جانبه، أشار الدكتور البيطار إلى أن الخريج الجديد غالبًا لا يمتلك القدرة المالية لإنشاء مشروع خاص به، ما يستدعي وجود جهة صناعية تتبناه لتمكينه من فهم جوانب الإدارة قبل تأسيس مشروعه الخاص. وأضاف أن التدريب العملي في الجامعات يتم غالبًا باستخدام كميات بسيطة من المواد، بينما يتعامل القطاع الصناعي مع كميات كبيرة قد تصل إلى أطنان.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية من جامعة البترا كل من عميد كلية الآداب والعلوم، الأستاذ الدكتور محمود السلمان، ورئيس قسم الكيمياء، الدكتور عبد المنعم طويق، والمستشار القانوني للجامعة، الدكتورة عبير القيسي، ومدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع، السيد سعد المغربي، والمنسق الإعلامي، السيد رائد أبو يعقوب. كما حضرت من مؤسسة ألفا السيدة روان البيطار، نائب المدير العام.