المومني : عمليات التفتيش الإسرائيلية تؤخر وصول شاحنات المساعدات إلى غزة

49 ثانية ago
وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، يوم الخميس، إن هناك هجوم وتشويش “خبيث وغير موضوعي” على الجهود الأردنية في قطاع غزة.
وأضاف المومني بتصريح تلفزيوني أن القيود والإجراءات الإسرائيلية عديدة على الشاحنات الأردنية المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أن استخدام البعد الإنساني في غزة كوسيلة للضغط هو “جريمة حرب”.
وتابع وزير الاتصال أن: “عمليات التفتيش الإسرائيلية تؤخر وصول شاحنات المساعدات إلى غزة”.
وأوضح أنه لا توجد جدية إسرائيلية للسماح بمرور قوافل الإغاثة إلى غزة”، داعيا إلى فصل البعد الإنساني والإغاثي عن أي حسابات سياسية أو عسكرية في غزة.
وأشار المومني إلى أن الجهود العربية تلقى صدى إيجابيا في المجتمع الدولي، مطالبا الأخير بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والضغط على إسرائيل.


