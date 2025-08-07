سموتريتش يحتفل بإقامة مستوطنات في الضفة إلى جانب شعارات الموت للعرب

وطنا اليوم:في خطوة تعكس تسارع سياسة الضم والتوسع الاستيطاني، احتفل وزير المالية في حكومة الاحتلال، زعيم الصهيونية الدينية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالمصادقة على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، تزامناً مع مشاركته في اقتحامات للمستوطنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية بأن سموتريتش، مستغلاً صلاحياته الواسعة كوزير في حكومة الاحتلال ومسؤوليته عن الإدارة المدنية، دفع باتجاه إقرار خطط لبناء مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة، لا سيما في مناطق شمال الضفة الغربية، في سياسة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض والقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

وتزامنت هذه الإقرارات مع ظهور سموتريتش في تجمعات للمستوطنين المتطرفين، حيث شارك في احتفالات رافقتها هتافات عنصرية معادية للعرب، مثل شعار “الموت للعرب”، الذي بات يُرفع بشكل متكرر في مسيرات وتجمعات اليمين المتطرف في كيان الاحتلال.

كما قاد الوزير المتطرف مؤخراً اقتحاماً لموقع مستوطنة “صانور” ، حيث تعهد للمستوطنين بشرعنة البؤرة الاستيطانية وتوفير الحماية والدعم الكامل لهم من الحكومة، في خطوة تحدٍ سافرة للمجتمع الدولي وانتهاك للقانون الدولي.

وتأتي هذه الممارسات التصعيدية من قبل سموتريتش كجزء من أيديولوجية حكومة الاحتلال الحالية، التي تعتبر التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة أولوية قصوى، وتعمل بشكل ممنهج على تكثيف بناء المستوطنات، وهدم منازل الفلسطينيين، وتوفير الغطاء السياسي والأمني لاقتحامات واعتداءات المستوطنين اليومية على القرى والبلدات الفلسطينية