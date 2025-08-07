أوكرانيا تتحرك لإلغاء مباراة ودية بين روسيا والأردن

وطنا اليوم:دعا الاتحاد الأوكراني لكرة القدم نظيره الأردني إلى إلغاء المباراة الودية المقررة مع منتخب روسيا في الرابع من سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها الاتحاد الأوكراني إلى كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الأردني.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأوكراني، فإن إقامة مثل هذه المباريات “أمر غير مقبول أخلاقيا وسياسيا”، معتبرا أنها تتعارض مع ما وصفه بـ”الموقف الموحد للمجتمع الكروي العالمي في دعم القيم الإنسانية والتضامن”.

وأعلن في وقت سابق أن منتخب روسيا، بقيادة المدرب فاليري كارپين، سيخوض مباراتين وديتين خلال شهر سبتمبر، الأولى أمام الأردن يوم 4 سبتمبر على أرض روسيا، والثانية أمام قطر يوم 7 من الشهر ذاته في مدينة الريان القطرية.

وتأتي هذه المباريات في ظل العقوبات المفروضة على المنتخب الروسي من قبل فيفا ويويفا، والتي تمنعه من المشاركة في البطولات الدولية الكبرى، ما يضطره إلى الاكتفاء بالمباريات الودية فقط.