بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

رحم الله ابا محمد خالد بيك العضايلة

34 ثانية ago
رحم الله ابا محمد خالد بيك العضايلة

بقلم حسين الضمور

رثاء يقطر دمعًا… بقلم من بقي حيًّا بقلب مكسور
رحمك الله يا خالد بيك…
عرفتك وأنا في ريعان شبابي، وكان وجهك من الوجوه التي تُبقي الروح مطمئنة في دروب الحياة.
عرفتك وأنت في قمة عطائك، رجل الموقف والمبدأ، وكنتُ أراك أكثر من مجرد زميل مهنة… كنت ابن عم، وكنت سندًا، وكنت الأقرب إلى القلب.

لكنّ اليوم…
اليوم أقف أمام ذكراك، أسأل نفسي سؤالًا لن يجيبني عليه أحد:
لماذا حضرت ذلك اليوم؟
لماذا أتيت إلى انتخابات نقابة المحامين؟
يا يابا محمد، يا خالد بيك، يا أستاذ خالد…
لماذا دخلت ذلك الباب، ولم تخرج منه أبدًا؟

لماذا يا من كنت من الخمسين الذين استقروا في قلبي،
أردت أن تكون الأول في الرحيل؟
لماذا لم تبقَ ابن عم وزميل مهنة، نضحك سويًا كما كنا؟
لماذا لم تعتذر عن الحضور وتؤجل الرحيل كما يؤجل البعض حضور الفرح؟

فتحت الباب على مصراعيه…
ومضيت…
وتركت الباب خلفك مفتوحًا، لا يُغلق بعدك أبدًا.
دخل الحزن، دخلت الذكرى، ودخلت الدموع التي لا تنضب.

يا خالد…
ما زلت أراك في الزاوية التي كنا نجلس فيها،
في العبارة التي كنت ترددها،
في الهيبة التي لم تهزمها الأيام.

رحلتَ جسدًا، لكنك بقيت فينا أثرًا لا يُمحى.
فكيف لي أن أُطفئ هذا الوجع، وقد كنتَ نارًا في القلب تُشعلها الذكرى؟

نم قرير العين يا من عرفتَ الرجولة،
وسِر مطمئنًا إلى ربّ كريم،
ولا تسألنا لماذا نبكي… فأنت كنت البكاء في وقاره.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:57

Zain and Jordan Esports Federation Renew Collaboration to Continue Supporting Esports Sector

10:55

زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يجددان التعاون لمواصلة دعم القطاع

10:53

أعطال الآبار تدخل مناطق بالغور الشمالي في مأزق انقطاع المياه

10:45

أنغام تخضع لجراحة دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس

10:37

ترامب مستعد لتنظيم وحضور لقاء بين بوتين وزيلينسكي

10:30

الذكور يستحوذون على غالبية فرص العمل بالقطاع السياحي

10:04

مجلس نواب غائب، وأحزاب مهمّشة… والقرار حكر على دوائر مغلقة

10:02

تفاصيل لخطة احتلال غزة وزامير يحذر من مخاطر مقتل عدد كبير من الجنود

09:52

مع استمرار حرب الابادة على غزة .. هل باتت إسرائيل مهددة بظاهرة هجرة الأدمغة

09:39

موجة حارة وجافة تؤثر على المملكة تبدأ الجمعة

09:32

تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية ينتهي اليوم

09:28

الاتحاد الأوروبي: تطورات إيجابية تتعلق بتوريد الوقود إلى غزة وفتح ممرات مع الأردن ومصر

وفيات
وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025