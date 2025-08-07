إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة اليوم (رابط)

وطنا اليوم:تستعد وزارة التربية والتعليم الأردنية لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” للعام الدراسي 2024/2025، اليوم الخميس الساعة 5 عصراً.

وأوضحت الوزارة أن النتائج سيتم نشرها عبر الرابط الإلكتروني: http://tawjihi.jo .

وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 6 مساء، للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وأسماء الطلبة الأوائل، إذ يعقد المؤتمر في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات/ الشميساني